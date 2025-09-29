Chuva forte marca último dia de setembro no Rio Grande do Sul

Baixa pressão atmosférica impulsiona entrada de umidade no RS. Félix Zucco / Agencia RBS

Os gaúchos podem separar o guarda-chuva para usar nesta terça-feira (30). Isso porque o último dia de setembro será marcado pela presença de muitas nuvens e por pancadas de chuva. Há risco ainda de temporais com raios e rajadas de vento.

De acordo com a Climatempo, os pontos de maior atenção no território gaúcho são a Região Oeste, a porção Centro-Norte, municípios das Missões, a Capital e o Litoral, onde a precipitação pode atingir nível mais elevado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu que há chance de ocorrência de tempestade com ventos de até 60 km/h no período da manhã. Nas demais áreas, também chove, mas com potencial para variar entre moderada e forte intensidade.

Maiores acumulados previstos para o dia

São Sepé: 48,6 milímetros

48,6 milímetros Nova Prata: 43,4 milímetros

43,4 milímetros Caçapava do Sul: 41,6 milímetros

41,6 milímetros São Gabriel: 40,2 milímetros

O atual cenário é motivado pela atuação de uma área de baixa pressão atmosférica centralizada sobre o Paraguai, a qual deve promover a entrada de calor e umidade, vinda da região norte do Brasil.

A temperatura máxima desta terça não passa dos 25ºC no Estado. O índice é esperado em cidades como Barra do Quaraí, no Extremo Oeste. Em Capão da Canoa, no Litoral Norte, e em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, fica em 24ºC.

A mínima chega aos 11ºC no Chuí e em Jaguarão, e a 12ºC em Capão do Leão e em Canguçu, cidades localizadas na região sul do Estado.

Tendência para os próximos dias

A Climatempo aponta que, na quarta-feira (1º), a chuva começa a perder força no meio-oeste e sul gaúcho. O tempo segue aberto, firme e com destaque para elevação da temperatura à tarde.

Contudo, ainda pode chover no período da manhã, com o céu um pouco mais encoberto na Região Metropolitana, no Litoral Norte e na Serra. A instabilidade perde força com o passar das horas.

Para a quinta (2) e para a sexta-feira (3), por enquanto, há previsão de pancadas irregulares por conta da presença de umidade nos diferentes níveis da atmosfera. A maior quantidade de chuva é esperada sobre o Norte, a Serra e sobre parte do Oeste e do Noroeste.

Em Porto Alegre, deve prevalecer o tempo firme, com tardes mais ensolaradas e temperatura em elevação.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (30)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

Terça-feira chuvoso pela manhã e com temporal à noite. Abertura de sol à tarde, com pancadas de chuva. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 22ºC.

Campanha

A previsão indica que o dia terá chuva forte pela manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 13ºC e 19ºC.

Fronteira Oeste

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 18ºC a 24ºC.

Região Sul

O dia começa com sol entre muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol entre muitas nuvens pela manhã e tempo chuvoso à tarde. À noite, chove forte. Em Capão da Canoa, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 24ºC.

Região Central

Tempo chuvoso de manhã e à noite. Abertura de sol à tarde, ainda com pancadas de chuva. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 22ºC.

Região Norte

Terça-feira de tempo nublado com chuva pela manhã. Tarde chuvosa e noite com temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC e máxima de 21ºC.

Região Noroeste

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 21ºC.