Chuva forte, chance de geada e frio: veja a previsão do tempo no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Enquanto o tempo firme predomina na metade sul do Rio Grande do Sul, a região norte segue com previsão de chuva nesta sexta-feira (5). O amanhecer deve registrar temperaturas baixas e chance de geada em áreas próximas à Campanha.
De acordo com a Climatempo, uma frente fria avança pela costa e se aproxima do norte gaúcho. Com o deslocamento, a chuva deve persistir e se concentrar na Região Metropolitana, Serra, Litoral Norte, além de parte do Centro e do Noroeste. As pancadas podem ser fortes e não se descarta a ocorrência de temporais.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que, nessas áreas, os acumulados podem chegar a 100 milímetros e as rajadas de vento podem atingir entre 60 e 100 km/h. Dessa forma, o alerta de perigo permanece em vigor, pelo menos, até as 10h.
Maiores acumulados previstos
- São José dos Ausentes: 31,16 mm
- Bom Jesus: 18,24 mm
- Erechim: 16,27 mm
- Cambará do Sul: 13,66 mm
- Torres: 7,34 mm
Fonte: Climatempo
À medida que a frente fria avança sobre o Norte, uma massa de ar frio começa a adentrar sobre o sul do território gaúcho na retaguarda. Isso irá fazer com que o tempo firme se sobressaia pelo local e irá fazer com que a temperatura siga em redução, especialmente durante a madrugada.
Menor temperatura prevista
- Pinheiro Machado: mínima de 4ºC e máxima de 11ºC
- Quaraí: mínima de 4ºC e máxima de 14ºC
- Santana do Livramento: mínima de 4ºC e máxima de 12ºC
- Chuí: mínima de 5ºC e máxima de 11ºC
- São José dos Ausentes: mínima de 5ºC e máxima de
Fonte: Climatempo
O que esperar do fim de semana
Uma trégua rápida deve ser observada no sábado (6). Segundo a Climatempo, o tempo firme vai prevalecer pelo Rio Grande do Sul. O dia será marcado por nebulosidade no Noroeste, Norte e Serra, enquanto as demais regiões terão a presença do sol. As temperaturas ficam mais baixas, sobretudo no amanhecer.
No domingo (7), o dia amanhece com sol entre nuvens. Porém, a partir da tarde, novas áreas de instabilidade vão avançar do interior do continente em direção ao Estado, provocando pancadas de chuva no Oeste e nas Missões, que vão se espalhar por toda a metade Oeste até o fim da noite.
Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (5)
Região Metropolitana
Céu nublado com pancadas de chuva o dia todo. À noite, as nuvens diminuem devagar. Em Porto Alegre, a mínima será de 10°C e a máxima, de 13°C.
Serra
Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 8ºC.
Campanha
Manhã parcialmente nublada e com geada. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 5ºC e 12ºC.
Fronteira Oeste
Previsão de manhã parcialmente nublada com chance de geada. Tarde e noite de tempo firme. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 6ºC a 15ºC.
Região Sul
Sexta-feira começa parcialmente nublada, com chance de geada. Tarde e noite de tempo firme. Em Pelotas, os termômetros variam entre 8ºC e 13ºC.
Litoral Norte
Predomínio de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 11ºC.
Região Central
Região deve observar céu parcialmente nublado pela manhã, com chance de geada. Poucas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 14ºC.
Região Norte
Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, a mínima é de 8°C e máxima de 10°C.
Região Noroeste
Céu nublado com chuva e trovoadas pela manhã e à tarde. Nebulosidade predomina à noite. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 14ºC.
*Produção: Carolina Dill
É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!