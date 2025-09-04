Chuva forte, chance de geada e frio: veja a previsão do tempo no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

Chuva deve ser mais intensa na Região Metropolitana e na Serra. André Ávila / Agencia RBS

Enquanto o tempo firme predomina na metade sul do Rio Grande do Sul, a região norte segue com previsão de chuva nesta sexta-feira (5). O amanhecer deve registrar temperaturas baixas e chance de geada em áreas próximas à Campanha.

De acordo com a Climatempo, uma frente fria avança pela costa e se aproxima do norte gaúcho. Com o deslocamento, a chuva deve persistir e se concentrar na Região Metropolitana, Serra, Litoral Norte, além de parte do Centro e do Noroeste. As pancadas podem ser fortes e não se descarta a ocorrência de temporais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que, nessas áreas, os acumulados podem chegar a 100 milímetros e as rajadas de vento podem atingir entre 60 e 100 km/h. Dessa forma, o alerta de perigo permanece em vigor, pelo menos, até as 10h.

Maiores acumulados previstos

São José dos Ausentes: 31,16 mm

31,16 mm Bom Jesus: 18,24 mm

18,24 mm Erechim: 16,27 mm

16,27 mm Cambará do Sul: 13,66 mm

13,66 mm Torres: 7,34 mm

Fonte: Climatempo

À medida que a frente fria avança sobre o Norte, uma massa de ar frio começa a adentrar sobre o sul do território gaúcho na retaguarda. Isso irá fazer com que o tempo firme se sobressaia pelo local e irá fazer com que a temperatura siga em redução, especialmente durante a madrugada.

Menor temperatura prevista

Pinheiro Machado: mínima de 4ºC e máxima de 11ºC

mínima de 4ºC e máxima de 11ºC Quaraí: mínima de 4ºC e máxima de 14ºC

mínima de 4ºC e máxima de 14ºC Santana do Livramento: mínima de 4ºC e máxima de 12ºC

mínima de 4ºC e máxima de 12ºC Chuí: mínima de 5ºC e máxima de 11ºC

mínima de 5ºC e máxima de 11ºC São José dos Ausentes: mínima de 5ºC e máxima de

Fonte: Climatempo

O que esperar do fim de semana

Uma trégua rápida deve ser observada no sábado (6). Segundo a Climatempo, o tempo firme vai prevalecer pelo Rio Grande do Sul. O dia será marcado por nebulosidade no Noroeste, Norte e Serra, enquanto as demais regiões terão a presença do sol. As temperaturas ficam mais baixas, sobretudo no amanhecer.

No domingo (7), o dia amanhece com sol entre nuvens. Porém, a partir da tarde, novas áreas de instabilidade vão avançar do interior do continente em direção ao Estado, provocando pancadas de chuva no Oeste e nas Missões, que vão se espalhar por toda a metade Oeste até o fim da noite.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (5)

Região Metropolitana

Céu nublado com pancadas de chuva o dia todo. À noite, as nuvens diminuem devagar. Em Porto Alegre, a mínima será de 10°C e a máxima, de 13°C.

Serra

Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 7ºC e 8ºC.

Campanha

Manhã parcialmente nublada e com geada. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 5ºC e 12ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de manhã parcialmente nublada com chance de geada. Tarde e noite de tempo firme. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 6ºC a 15ºC.

Região Sul

Sexta-feira começa parcialmente nublada, com chance de geada. Tarde e noite de tempo firme. Em Pelotas, os termômetros variam entre 8ºC e 13ºC.

Litoral Norte

Predomínio de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 11ºC.

Região Central

Região deve observar céu parcialmente nublado pela manhã, com chance de geada. Poucas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, a mínima é de 8°C e máxima de 10°C.

Região Noroeste

Céu nublado com chuva e trovoadas pela manhã e à tarde. Nebulosidade predomina à noite. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 14ºC.

