Chuva de novo? Veja como fica o tempo no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 15°C e a máxima, de 27°C. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A chuva volta a atingir o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (18). De acordo com a Climatempo, o dia será de tempo nublado, com pancadas que começam pelo Oeste e se espalham pela Campanha, Região Sul e parte dos municípios das Missões. A partir do início da tarde, a instabilidade pode se intensificar.

Segundo a Climatempo, o motivo se deve à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e à circulação de ventos em médios níveis da atmosfera, que impulsionam a formação de nuvens carregadas.

Regiões como a Metropolitana, a Serra e o Norte devem ter um dia de sol, com variação de nuvens. No entanto, a tendência é de mudança nas condições a partir de sexta-feira (19).

A temperatura sobe pelo território gaúcho durante o dia, provocando sensação de calor e abafamento. Em São Luiz Gonzaga e Iraí, por exemplo, são esperados os maiores índices da quinta-feira, com máxima de até 28 °C.

Tendência para os próximos dias

A chuva se espalha por todas as regiões do Estado na sexta-feira (19), devido a atuação da área de uma baixa pressão sobre o Paraguai. Conforme a Climatempo, as pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia e com forte intensidade. A partir disso, não está descartada a ocorrência de temporais localizados.

Ao final do dia, está prevista a formação de uma nova frente fria, que irá se deslocar próxima do Rio Grande do Sul, reforçando o tempo instável. A temperatura ainda segue elevada, principalmente, durante à tarde e com sensação de abafamento.

Leia Mais Espécie rara de baleia é flagrada pela segunda vez no mar de Santa Catarina; veja fotos

O fim de semana será marcado pela chuva e passagem de um ciclone extratropical no oceano. Pancadas fortes podem ocorrer pela manhã, começando pela metade Oeste e avançar para as demais regiões no decorrer da tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (18)

Região Metropolitana

Sol aparece o dia todo sem nuvens no céu. Nebulosidade à noite, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 15°C e a máxima, de 27°C.

Serra

Quinta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 14ºC e 26ºC.

Campanha

Previsão de sol com períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Pinheiro Machado, as marcas ficam entre 14ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Nebulosidade à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC até 23ºC.

Região Sul

Região deve ter sol entre muitas nuvens durante o dia. Nebulosidade continua no período da noite. Há chance de chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 17ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Em Capão da Canoa, as marcas ficam entre 14°C e 23°C

Região Central

Céu com muitas nuvens o dia todo e aberturas de sol. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 27ºC.

Região Norte

Tempo será de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.. Em Passo Fundo, as marcas ficam entre 14°C e 25°C.

Região Noroeste

Predomínio de sol com variações de nebulosidade. As nuvens permanecem à noite. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.

*Produção: Carolina Dill