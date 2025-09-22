Ambiente

É primavera ou inverno? 
Notícia

Chuva dá trégua, mas o friozinho volta ao RS; veja como fica o tempo na sua região nesta terça-feira

Entrada de massa de ar polar irá fazer com que a mínima chegue aos 5ºC e pode favorecer formação de geada na Serra

Zero Hora

