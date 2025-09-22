Chuva dá trégua, mas o friozinho volta ao RS; veja como fica o tempo na sua região nesta terça-feira

Primavera começou oficialmente na segunda-feira (22), às 15h19min (horário de Brasília). Neimar De Cesero / Agencia RBS

A primavera começou com cara de inverno no Rio Grande do Sul. Após um final de semana marcado por temporais, os gaúchos terão uma trégua da chuva nesta terça-feira (23). No entanto, segundo a Climatempo, o frio volta a se fazer presente no Estado, acompanhado de sol entre nuvens.

A precipitação do fim do inverno, provocada pela passagem de um ciclone extratropical e de uma frente fria, gerou transtornos em diferentes cidades gaúchas. Pelo menos 26 municípios atingidos pelos acumulados e pelo vento relataram danos à Defesa Civil.

Contudo, nesta terça, à medida que a frente fria se desloca sobre a costa do sudeste brasileiro, uma nova massa de ar polar associada a uma área de alta pressão atmosférica avança pelo Estado. Esse cenário irá fazer com que a primavera comece com uma maior circulação de ar frio, a qual irá garantir a estabilidade e a temperatura mais baixa.

Diante desse contexto, a Climatempo aponta que pontos da serra gaúcha devem observar formação de geada durante a madrugada.

A menor mínima do dia é esperada justamente na região serrana. Em São José dos Ausentes, os índices chegam aos 5ºC. Em Bom Jesus, Cambará do Sul, em Vacaria e em Lagoa Vermelha, aos 6ºC.

Já a máxima não passa dos 22ºC no território gaúcho. Essa marca é esperada em cidades da Região Metropolitana, dos Vales, do Sul, e da Fronteira Oeste, como em Lajeado e em Uruguaiana, por exemplo.

Tendência para a quarta-feira

Conforme a Climatempo, há previsão de pancadas de chuva leves no nordeste do Estado na quarta-feira (24). Mas, nas demais regiões, o tempo se mantém firme, com o sol aparecendo entre algumas nuvens. A massa de ar polar deve seguir influenciado no termômetro, fazendo com que a temperatura continue baixa.

Ainda há chance de formação de geada durante a madrugada na região da Serra. À tarde, a temperatura permanece baixa em todo o Rio Grande do Sul, mantendo a sensação de frio.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (23)

Região Metropolitana

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 18ºC.

Serra

Terça-feira de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 18ºC.

Campanha

A previsão indica que o dia será de sol entre algumas nuvens. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Bagé, as marcas ficam entre 10ºC e 18ºC.

Fronteira Oeste

O sol é esperado ao longo da manhã e da tarde, sem nuvens no céu. Nebulosidade aumenta durante a noite, mas não chove. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 22ºC.

Região Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 20ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Capão da Canoa, a mínima é de 11ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Tempo de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.

Região Norte

Terça-feira de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Passo Fundo, a mínima é de 8ºC e máxima de 18ºC.

Região Noroeste

Sol aparece entre algumas nuvens. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 9ºC e máxima de 20ºC.

*Produção: Carolina Dill