Chuva causa transtornos e alagamentos em Alegrete

A chuva deste sábado (20) está causando transtornos na Fronteira Oeste. Em Alegrete, cerca de cem casas foram afetadas, de acordo com a Defesa Civil do município.

Conforme o diretor Adão Roberto Rodrigues, o volume de chuva foi intenso e a água entrou nas residências. Os moradores, porém, não precisaram sair das casas e não houve registro de feridos.

As equipes da Defesa Civil fazem um levantamento dos prejuízos. Algumas vias da cidade também foram interrompidas por conta do acúmulo de água. As principais localidades afetadas são o bairro Doutor Romário e a região do Arroio Regalado.

Ainda conforme o diretor da Defesa Civil municipal as equipes estão monitorando o nível do Rio Ibirapuitã, que subiu cerca de um metro em quatro horas neste sábado. A cota de inundação na região é de 9 metros e 70 centímetros.

Estragos em outras cidades

Em Maçambará, também na Fronteira Oeste, pelo menos três casas foram destelhadas. De acordo com o major Luiz Sandro Martins, coordenador regional da Fronteira Oeste, um forte vento atingiu a região entre a madrugada e manhã de sábado.

No sul do Estado, Arroio Grande teve ao menos 15 residências destelhadas ou sem energia elétrica, após fortes rajadas de vento e queda de granizo ainda na noite de sexta-feira (19).

RS sob alerta

O Rio Grande do Sul está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para temporal. Na área entre Santa Maria e Uruguaiana, já está em vigor alerta para tempestade com grau de severidade laranja, válido até meia-noite de domingo (21). Há risco de rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h, além de 60 milímetros de chuva por hora.

Um outro alerta, desta vez amarelo, contempla todas as demais regiões do Estado e vale até as 23h59min deste sábado, apontando "perigo potencial" de chuva de até 30 milímetros por hora e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

A partir da meia-noite de domingo (21), começa a valer um alerta de grau de severidade vermelho, o mais alto da escala. O comunicado indica "grande perigo" de rajadas de vento acima dos 100 km/h e chuva de até 100 milímetros. Válido até as 10h de domingo, abrange parte de Fronteira Oeste, Campanha, Vale do Rio Pardo e das regiões Central e Sul.