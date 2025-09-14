Avanço de frente fria, chuvarada, calor e umidade: o que esperar do tempo na próxima semana

Segunda-feira (15) será marcada pela chuva em todo o Estado. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de uma sequência de dias marcados pela presença diária do sol, do friozinho pela manhã e de um calorzinho à tarde, o Rio Grande do Sul encara uma nova virada no tempo.

Isso porque, na segunda-feira (15), a chuva volta a se espalhar por todo o Estado. Uma breve trégua deve ser observada no meio da semana, mas com prazo de validade.

Outro destaque fica para os termômetros. O período começa mais ameno. Um aumento expressivo da temperatura pode ser observado, chegando a ultrapassar os 30ºC em algumas áreas.

O que esperar dos próximos dias

De acordo com o meteorologista Henrique Repinaldo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a semana começa com o retorno de uma massa de ar de um pouco mais quente e úmida, impulsionada por uma área de baixa pressão na atmosfera, a qual irá favorecer a formação de nuvens de chuva sobre todo o Rio Grande do Sul.

— A gente vai ter um domínio de áreas de baixa pressão, temperaturas em elevação e mais umidade. Isso é favorável para que a gente tenha pancadas de chuva já nesse início da semana. A princípio, nada muito volumoso nesse primeiro momento, mas algumas pancadas de chuva podem vir acompanhadas de trovoadas, pegando especialmente o oeste e a metade norte do Estado, o que inclui a Região Metropolitana — afirma.

O boletim meteorológico semanal do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) pontua que a tendência é que, de forma geral, o volume total esperado oscilará entre cinco e 30 milímetros na maioria das regiões. Em alguns municípios da Campanha, da Fronteira Oeste, da Região Central e Metropolitana, o acumulado previsto pode alcançar os 50 milímetros.

O que os modelos meteorológicos indicam até o momento é que, na terça-feira (16), a precipitação deve perder forçar e a nebulosidade passa a predominar, com sol aparecendo entre nuvens. Conforme Repinaldo, esse mesmo cenário é esperado para a quarta-feira (17).

Nesse intervalo, a temperatura vai aumentando aos poucos. O meteorologista Vitor Takao, da Climatempo, pondera que os termômetros tendem a disparar na quarta-feira, por conta da entrada de ar quente que sopra do interior do continente. Em áreas do Noroeste e das Missões, por exemplo, os registros podem ultrapassar os 30ºC.

Como a semana tende a terminar

Na quinta-feira (18), o especialista da Climatempo pontua que o tempo deve continuar bastante abafado. Na data, uma nova área de baixa pressão começa a ganhar força entre o norte da Argentina e o Paraguai, dando início a mais um período de chuva. Não se descarta a possibilidade de retorno do tempo severo ao território gaúcho.

— Os modelos ainda divergem quais as regiões, mas a chuva deve começar, inicialmente, pela Metade Sul e Oeste, e depois vai se espalhando para as demais regiões. Então, a gente deve ter a quinta e a sexta-feira com mais probabilidade de instabilidades aqui no Estado — adiciona o meteorologista Henrique Repinaldo, do CPPMET/UFPel.

A semana termina com pancadas de chuva em todo o Estado. Vitor Takao aponta que está sendo previsto o avanço de uma nova frente fria próxima à costa do Rio Grande do Sul, a qual irá ajudar no reforço e na continuidade da chuva na sexta-feira (19).

O meteorologista destaca que é possível que mudanças ocorram no prognóstico para os próximos dias, especialmente quando se trata de datas mais distantes.

O motivo se deve ao fato da atmosfera ser um sistema altamente dinâmico. Pequenas mudanças nas condições iniciais (como temperatura, pressão ou umidade) podem levar a grandes diferenças nos resultados futuro. Por isso, é importante acompanhar a previsão diária para atestar um maior nível de certeza.

Como fica a temperatura nos próximos dias

Segunda-feira

Porto Alegre: mínima de 15ºC e máxima de 19ºC

mínima de 15ºC e máxima de 19ºC Caxias do Sul: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

mínima de 14ºC e máxima de 21ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

mínima de 14ºC e máxima de 21ºC Santa Maria: mínima de 16ºC e máxima de 22ºC

mínima de 16ºC e máxima de 22ºC Pelotas: mínima de 14ºC e máxima de 22ºC

mínima de 14ºC e máxima de 22ºC Bagé: mínima de 14ºC e máxima de 20ºC

mínima de 14ºC e máxima de 20ºC Uruguaiana: mínima de 18ºC e máxima de 23ºC

mínima de 18ºC e máxima de 23ºC Passo Fundo: mínima de 16ºC e máxima de 22ºC

mínima de 16ºC e máxima de 22ºC Santa Rosa: mínima de 15ºC e máxima de 25ºC

Terça-feira

Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 21ºC

mínima de 17ºC e máxima de 21ºC Caxias do Sul: mínima de 16ºC e máxima de 20ºC

mínima de 16ºC e máxima de 20ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 17ºC e máxima de 21ºC

mínima de 17ºC e máxima de 21ºC Santa Maria: mínima de 17ºC e máxima de 25ºC

mínima de 17ºC e máxima de 25ºC Pelotas: mínima de 16ºC e máxima de 20ºC

mínima de 16ºC e máxima de 20ºC Bagé: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC

mínima de 15ºC e máxima de 22ºC Uruguaiana: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

mínima de 17ºC e máxima de 26ºC Passo Fundo: mínima de 17ºC e máxima de 24ºC

mínima de 17ºC e máxima de 24ºC Santa Rosa: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

Quarta-feira

Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

mínima de 17ºC e máxima de 26ºC Caxias do Sul: mínima de 13ºC e máxima de 26ºC

mínima de 13ºC e máxima de 26ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 17ºC e máxima de 26ºC

mínima de 17ºC e máxima de 26ºC Santa Maria: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

mínima de 16ºC e máxima de 26ºC Pelotas: mínima de 16ºC e máxima de 22ºC

mínima de 16ºC e máxima de 22ºC Bagé: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

mínima de 15ºC e máxima de 24ºC Uruguaiana: mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

mínima de 17ºC e máxima de 28ºC Passo Fundo: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

mínima de 16ºC e máxima de 26ºC Santa Rosa: mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

Quinta-feira

Porto Alegre: mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

mínima de 17ºC e máxima de 28ºC Caxias do Sul: mínima de 15ºC e máxima de 28ºC

mínima de 15ºC e máxima de 28ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

mínima de 17ºC e máxima de 30ºC Santa Maria: mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

mínima de 17ºC e máxima de 30ºC Pelotas: mínima de 17ºC e máxima de 24ºC

mínima de 17ºC e máxima de 24ºC Bagé: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

mínima de 16ºC e máxima de 26ºC Uruguaiana: mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

mínima de 20ºC e máxima de 28ºC Passo Fundo: mínima de 16ºC e máxima de 28ºC

mínima de 16ºC e máxima de 28ºC Santa Rosa: mínima de 20ºC e máxima de 31ºC

Sexta-feira

Porto Alegre: mínima de 20ºC e máxima de 21ºC

mínima de 20ºC e máxima de 21ºC Caxias do Sul: mínima de 18ºC e máxima de 20ºC

mínima de 18ºC e máxima de 20ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 19ºC e máxima de 22ºC

mínima de 19ºC e máxima de 22ºC Santa Maria: mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

mínima de 20ºC e máxima de 25ºC Pelotas: mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

mínima de 19ºC e máxima de 24ºC Bagé: mínima de 19ºC e máxima de 24ºC

mínima de 19ºC e máxima de 24ºC Uruguaiana: mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

mínima de 20ºC e máxima de 28ºC Passo Fundo: mínima de 18ºC e máxima de 21ºC

mínima de 18ºC e máxima de 21ºC Santa Rosa: mínima de 20ºC e máxima de 22ºC

Fonte: Climatempo

*Produção: Carolina Dill