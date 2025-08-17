Volta da chuva marca o começo da semana no RS; veja como fica o tempo

Avanço de uma frente quente será responsável pela instabilidade. André Ávila / Agencia RBS

Após um domingo (17) de sol e temperatura amena, a chuva voltará a marcar presença no Rio Grande do Sul na segunda-feira (18). A previsão é de que a instabilidade dure até quarta-feira (20) e atinja diferentes regiões, que poderão registrar chuva pouco volumosa e rajadas de vento. Na quinta-feira (21), o tempo firme retornará.

Na segunda, o avanço de uma frente quente será responsável pela instabilidade. A massa de ar se deslocará e provocará chuva que começa no oeste do RS e, ao longo do dia, se espalhará para a Campanha, Centro e Sul. Já no Norte, Serra e parte da Região Metropolitana, a instabilidade será menos intensa, com pancadas ocasionais e de baixo volume. As temperaturas continuarão amenas.

— Em algum momento, a chuva pode vir forte. Mas ela vai ganhar mais intensidade mesmo na transição de segunda para terça-feira (19), ao longo da madrugada. Aí algumas áreas da Campanha e da Fronteira Oeste podem registrar volumes mais altos. Alguns acumulados podem chegar a 30 milímetros, então não é uma chuva volumosa — prevê Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Um ciclone extratropical, que se forma sobre a Argentina, próximo à fronteira com o Uruguai, trará mais chuva para o Rio Grande do Sul na terça-feira. A previsão indica que todas as regiões do Estado poderão registrar pancadas de chuva ao longo do dia e trovoadas isoladas. As temperaturas seguirão agradáveis e o ar quente predominará, sobretudo no Norte.

Entre a noite de terça e a quarta-feira, a chegada de uma frente fria associada ao ciclone provocará mudança na direção dos ventos, que passarão de Norte para Oeste e Sul. A chuva perderá a intensidade gradualmente.

— Para a Região Metropolitana, Norte, Serra e Litoral Norte, de terça para quarta-feira será o período em que mais vai chover, quando a frente fria estiver avançando. Não será uma chuva volumosa, mas será um pouco mais forte. Ao longo da quarta-feira, chove no Estado todo, a qualquer momento do dia. Mas vamos ter também rajadas de vento que poderão chegar aos 40 km/h — acrescenta.

Na quinta-feira e na sexta-feira (22), o tempo voltará a abrir em todo o RS. As máximas subirão em todas as regiões e, em alguns municípios, poderão se aproximar dos 30°C. O meteorologista afirma que os episódios de calor já sinalizam o começo de uma transição para a primavera, que deve começar no próximo mês.

Leia Mais Proteção costeira e turismo motivam quatro obras de alargamento de praias de SC; saiba quais

Alerta do Inmet

A chuva de terça pode superar 60mm em algumas regiões gaúchas. Na quarta (20), as rajadas de vento ficam entre 45 e 80 km/h pelo RS, podendo chegar aos 100 km/h no Litoral. Há possibilidade também de tempestade de raios.

Com isso, o acumulado no início da semana em algumas regiões do RS pode chegar a 150mm de chuva, de forma rápida e pontual, aumentando a atenção com alagamentos.