Temporais e temperaturas próximas dos 30°C: veja a previsão do tempo para o fim de semana no RS

Chuva deve começar na manhã de sábado e ganhar intensidade ao longo do dia. Duda Fortes / Agencia RBS

A chuva se espalha por todo o Rio Grande do Sul neste fim de semana, que será marcado pelo avanço e atuação de uma nova frente fria no Estado, provocando temporais.

Além da chuva, os gaúchos também sentirão um aumento temporário e expressivo da temperatura no sábado (2). Os termômetros podem chegar perto dos 30°C em algumas regiões. Isso acontece porque o calor se intensifica antes que a frente fria traga uma sensação mais amena.

Como fica o tempo no sábado

Segundo a Climatempo, a intensificação de uma área de baixa pressão no interior do continente e o avanço de uma nova frente fria irão ampliar as zonas de instabilidade ainda pela manhã. A intensificação está prevista para ocorrer ao longo do dia.

Em municípios das Missões, da Fronteira Oeste, da Campanha, da Região Central e da Costa Doce, há risco de ocorrência de pancadas de chuva com forte intensidade, seguidas por raios e rajadas de vento. Eventuais temporais isolados também não estão descartados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de potencial de perigo para tempestade em vigor para essas áreas, válido até o fim do sábado. O órgão de meteorologia indica que há chance de chuva de até 50 milímetros, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

A Climatempo estima que o vento pode atingir os 90 km/h em alguns pontos isolados.

Inmet está com alerta para tempestade no Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Nas demais regiões do Estado, a chuva deve ocorrer com intensidade fraca a moderada.

Em relação aos termômetros, a cidade de Horizontina, no noroeste do território gaúcho, pode registrar máxima de 30ºC – a maior prevista para o dia. Em Três Passos e São Luiz Gonzaga, na mesma região do RS, os índices se aproximam dos 29ºC.

As menores mínimas devem ser observadas na Serra, em municípios como Vacaria e Bom Jesus, onde chegam a 11ºC e a 12ºC, respectivamente.

Como fica o tempo no domingo

No domingo, o deslocamento da frente fria manterá o tempo instável, favorecendo a ocorrência de chuva moderada a forte. A precipitação ocorre em forma de pancadas, que podem vir acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo isolado.

A chuva será mais expressiva nas Missões, no Noroeste, no Norte, na Serra, na Região Metropolitana, no Litoral Médio e na Costa Doce. Em alguns pontos da Região Central e da Fronteira Oeste, há risco de temporais com volumes mais significativos.

Segundo a Climatempo, já no domingo, em razão da nebulosidade, da chuva e da circulação de ar frio, os termômetros não sobem tanto. A sensação volta a ficar mais amena e até de frio durante os intervalos de chuva. A temperatura mais baixa do dia deve ser observada entre o fim da tarde e a noite.

Em cidades mais ao sul do Estado, a mínima fica na casa dos 10 °C, como em Pinheiro Machado, no Chuí, em Capão do Leão e em Canguçu. A máxima se aproxima dos 17 °C.

Em Ijuí, no Noroeste, os termômetros variam entre 17 °C e 20 °C. Em Porto Alegre, a mínima será de 11 °C e a máxima, de 19 °C.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (2)

Região Metropolitana

Sábado de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC e a máxima, de 24ºC.

Serra

Sol aparece com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 25ºC.

Campanha

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 17°C e 21°C.

Fronteira Oeste

Tempo chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC a 22ºC.

Região Sul

Previsão de sol entre muitas nuvens, com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Sábado de sol entre muitas nuvens com chuva no fim da manhã. Tarde e noite com chuva. Em Tramandaí, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 19ºC.

Região Central

Sol aparece com aumento de nuvens, seguido por pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 21ºC.

Região Norte

Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 16ºC e 26ºC.

Região Noroeste

Aumento de nuvens ocorre à tarde. Nebulosidade permanece à noite. Há previsão de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Litoral Sul

Dia começa com sol entre muitas nuvens, seguido por chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 15ºC e 19ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (3)

Região Metropolitana

A previsão do tempo para domingo é de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 11ºC e a máxima, de 19ºC.

Serra

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 14ºC e 19ºC.

Campanha

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 11°C e 18°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 13ºC a 22ºC.

Região Sul

Sol aparece com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva de manhã e à noite. Abertura de sol à tarde, sem chuva. Em Tramandaí, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Tempo chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 15ºC e 19ºC.

Região Noroeste

Tempo chuvoso, com temporal de manhã. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 21ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 13ºC e 16ºC.

*Produção: Carolina Dill

