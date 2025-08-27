Temperaturas sobem e chance de chuva no Litoral norte: veja como fica o tempo no RS nesta quinta-feira 

Cidades do Litoral Norte têm previsão de chuva fraca e isolada nesta quinta-feira. André Ávila / Agencia RBS

A quinta-feira (28) será marcada pelo predomínio do tempo ensolarado com pouca presença de nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul. A exceção fica para o Litoral Norte, onde há previsão de chuva fraca e isolada.

De acordo com a Climatempo, as nuvens aumentam na região litorânea já no período da manhã, possibilitando a ocorrência da precipitação até a noite. Os volumes não serão expressivos e não há indicativos de que ocorrerá chuva forte.

Os maiores acumulados são esperados em cidades como Capão da Canoa, Xangri-lá e Torres, que podem registrar entre 1,24 e 2,54 milímetros de chuva. Na Região Sul e na Campanha, o dia terá mais nebulosidade, mas sem precipitação.

Como fica a temperatura

Como observado nos últimos dias, a manhã começa com temperatura baixa, na casa dos 10 °C. A tendência é que, durante a tarde, os termômetros subam um pouco em todo o Estado, trazendo uma sensação mais quente.

A máxima é esperada no município de São Borja, na Fronteira Oeste, com previsão de atingir os 25 °C. Já a mínima deve ser registrada em Santana do Livramento, no Extremo Oeste, pela manhã, com temperaturas próximas de 8 °C. Em Vacaria, Veranópolis e Nova Prata, na Serra, os termômetros devem marcar em torno de 9 °C.

São Borja: mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

mínima de 12ºC e máxima de 25ºC São Luiz Gonzaga: mínima de 13ºC e máxima de 24ºC

mínima de 13ºC e máxima de 24ºC Bom Jesus: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

mínima de 9ºC e máxima de 19ºC São Sebastião do Caí: mínima de 9ºC e máxima de 22ºC

A partir desta época do ano, os índices tendem a aumentar gradativamente conforme a aproximação da primavera e o início do período de transição entre o inverno e o verão. As tardes ficam mais quentes e as manhãs vão ficando cada vez menos frias.

Previsão do tempo para sexta-feira e sábado

A Climatempo indica que o tempo estável deve prevalecer sobre o Rio Grande do Sul na sexta-feira (28) e no sábado (29). O sol aparece entre poucas nuvens no Oeste, na Região Central, no Noroeste, no Norte e na Serra. No Sul e na área de Costa Doce, a nebulosidade será predominante. A expectativa é que a temperatura aumente um pouco mais em relação aos dias anteriores.

Ao final do sábado, há previsão de formação de novas áreas de instabilidade, por conta da formação de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e da chegada de um fluxo de umidade oriundo da Amazônia. Essa combinação pode provocar pancadas de chuva na Fronteira Oeste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (28)

Região Metropolitana

Dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

Quinta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. Noite de tempo firme. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 10ºC e 21ºC.

Campanha

É esperado sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 11ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 12ºC a 24ºC.

Região Sul

Região deve observar sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 20ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 11ºC e máxima de 22ºC.

Região Norte

Quinta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Passo Fundo, mínima de 12ºC e máxima de 21ºC.

Região Noroeste

Sol aparece o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 23ºC.