Sol predomina pela manhã, mas chuva volta ao RS nesta quinta-feira; confira a previsão do tempo

Antes do retorno da chuva, manhã será marcada pela presença do sol entre nuvens. Jonathan Heckler / Agencia RBS

À medida em que a frente fria que provocou chuva pelo Rio Grande do Sul começa a se afastar do continente, o tempo volta a firmar no território gaúcho nesta quinta-feira (21). O dia será marcado pela presença de sol entre variações de nuvens. No entanto, conforme a Climatempo, a trégua da instabilidade será curta, uma vez que a chuva volta no período da noite.

No amanhecer, a quinta-feira começa fria e com predomínio do tempo ensolarado. No decorrer da tarde, os gaúchos devem observar uma elevação gradual do termômetro. A expectativa é que seja um dia com índices amenos.

No período da noite, a presença de áreas de sistema de baixa pressão, que avançam do interior do continente, irá favorecer a formação de nuvens carregas. Pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade são esperadas especialmente no Oeste, nas Missões e no Noroeste do Estado. Há risco para eventuais temporais localizados.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de potencial de perigo para tempestade para essas regiões. O comunicado do órgão federal é previsto para iniciar a partir das 21h de quinta e deve seguir até o fim da sexta-feira (22).

Leia Mais Carta de governadores do Sul e Sudeste elenca pautas ambientais e destaca a importância da Mata Atlântica na COP30

Como fica o tempo na sexta-feira e no sábado

Na sexta-feira, as áreas de instabilidade associadas à área de baixa pressão e a aproximação de uma nova frente fria vão continuar provocando chuva em todo o Estado. A precipitação mais intensa deve ocorrer no Oeste, nas Missões, na Campanha, na Região Central, no Sul e no Leste.

Nas áreas mais ao norte do RS, as pancadas são isoladas, mas podem ocorrer com moderada intensidade. A expectativa é que a temperatura se eleve, principalmente nessa porção.

No sábado (23), segundo a Climatempo, o dia será predominantemente nublado, com pancadas de chuva em todo território gaúcho. A chuva pode ser forte e não se descartam temporais.

Leia Mais Como está o projeto dos especialistas da Holanda para a Região das Ilhas, em Porto Alegre

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (21)

Região Metropolitana

É esperado sol o dia todo sem nuvens no céu. Nebulosidade aumenta à noite, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

Sol aparece o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 10ºC e 23ºC.

Campanha

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Bagé, as marcas ficam entre 9ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

A previsão do tempo para quinta-feira é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 9ºC a 23ºC.

Região Sul

Quinta-feira de sol com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade continua à noite, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 12ºC e 21ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Muitas nuvens à noite, mas não chove. Em Capão da Canoa, a mínima é de 13ºC e a máxima, de 21ºC.

Região Central

Região deve observar sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 23ºC.

Região Norte

Predomínio de sol o dia todo, com muitas nuvens pela manhã. À noite, pancadas de chuva. Em Passo Fundo, mínima de 10ºC e máxima de 22ºC.

Região Noroeste

Há previsão de sol com períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 23ºC.

Litoral Sul

Sol aparece, com aumento de nuvens à tarde. Muita nebulosidade à noite, mas não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 13ºC e 19ºC.

*Produção: Carolina Dill