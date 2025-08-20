Ambiente

Trégua será curta
Notícia

Sol predomina pela manhã, mas chuva volta ao RS nesta quinta-feira; confira a previsão do tempo

Pancadas mais fortes são esperadas a partir do período da noite, principalmente no Oeste, nas Missões e no Noroeste do Estado

Zero Hora

