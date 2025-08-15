Sol e temperaturas amenas: veja como fica o tempo no Rio Grande do Sul neste fim de semana

Os gaúchos terão um fim de semana de sol predominante e temperaturas mais amenas à tarde na maior parte do Estado. O sábado (16) começa com amanhecer frio, mas o calor ganha força ao longo do dia.
No fim da tarde, a circulação de ventos em médios níveis da atmosfera pode trazer pancadas de chuva para o Sul gaúcho. Em Porto Alegre, o sábado começa com mínima de 10ºC e máxima de 21ºC, com tempo firme durante todo o fim de semana.
No domingo (17), a instabilidade aumenta e deixa o céu mais nublado. Há previsão de chuva entre a manhã e a tarde no Sul e na região Noroeste. Em Rio Grande, as temperaturas variam de 14 °C a 17 °C.
Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. O frio persiste no início do dia, mas as temperaturas se elevam no decorrer das horas.
Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (16)
Região Metropolitana
Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde. Muitas nuvens à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC e a máxima, de 21ºC.
Serra
Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também nebulosa. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 10ºC e 19ºC.
Campanha
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 8ºC e 19ºC.
Fronteira Oeste
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 18ºC.
Região Sul
Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Em Pelotas, os termômetros variam entre 12ºC e 18ºC.
Litoral Norte
Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 18ºC.
Região Central
Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Não chove. Em Santa Maria, mínima de 10ºC e máxima de 21ºC.
Região Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também com nebulosidade, mas não deve chover. Em Passo Fundo, mínima de 10ºC e máxima de 20ºC.
Região Noroeste
Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 22ºC.
Litoral Sul
Sol e muitas nuvens à tarde. À noite ocorrem pancadas de chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 17ºC.
Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (17)
Região Metropolitana
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 22ºC.
Serra
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 22ºC.
Campanha
Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Não chove. Em Bagé, as temperaturas variam entre 9ºC e 19ºC.
Fronteira Oeste
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também nebulosa. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 20ºC.
Região Sul
Pode chover durante a madrugada. Durante o dia, sol com algumas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 12ºC e 20ºC.
Litoral Norte
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 19ºC.
Região Central
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 22ºC.
Região Norte
Sol com algumas nuvens durante o dia todo. Não chove. Em Passo Fundo, mínima de 12ºC e máxima de 22ºC.
Região Noroeste
Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.
Litoral Sul
Chove durante a madrugada. Já durante o dia, sol com algumas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 14ºC e 17ºC.
