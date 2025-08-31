Setembro terá dias mais quentes e risco de chuva forte; veja a previsão para o RS

Setembro começa nesta segunda-feira (1º) com previsão climática de acumulados de chuva acima daquilo que se tem como normalidade para o mês. Volumes expressivos são esperados já na primeira semana, principalmente na metade Centro-Sul.

Com a proximidade da primavera, que começa às 15h19min do dia 22, outro destaque previsto para o período é o aumento gradual da temperatura, mesmo que o calor apareça intercalado com dias mais frios. Por conta do contraste térmico e da ação de diferentes sistemas meteorológicos, também há chance de uma maior ocorrência de temporais.

Acumulado acima da média

A previsão climática para o mês indica que o acumulado de chuva ficará acima da média, com destaque para a porção que divide o noroeste e o nordeste do Rio Grande do Sul, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nessa área, que abrange municípios como Guaporé, Soledade e Lajeado, historicamente, os volumes totais variam entre 140 milímetros e 180mm, podendo chegar aos 220mm em alguns pontos. Conforme estimativa do órgão federal, são esperados cerca de 50mm a 75mm a mais de chuva em setembro.

Na maior parte do Estado, em porções como a Região Metropolitana e Central, como a Campanha e a faixa litorânea, a média climatológica fica entre 140mm e 180mm. A estimativa é que, em 2025, os acumulados fiquem entre 10mm e 50mm acima da normalidade.

A maior quantidade de chuva é esperada na primeira quinzena, com volume expressivo já na primeira semana, pontua o meteorologista Fábio Rocha, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Esse cenário será potencializado pelo contraste térmico com a passagem de novas frentes frias e o aumento do fluxo de calor vindo do interior do país.

— Os modelos numéricos já indicam para o Rio Grande do Sul, na primeira quinzena de setembro, chuva acima da média. Em grande parte do Estado, principalmente na primeira semana, entre o dia 3 e o dia 9 de setembro. Essa semana terá volumes bem significativos para o RS, podendo provocar alguns impactos — diz Rocha.

O meteorologista e coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS), Flávio Varone, adiciona que, nesse primeiro intervalo, a chuva deve se concentrar na metade Sul.

Na sequência, a precipitação ganha destaque na região mais ao norte do Estado. Conforme a Climatempo, o prognóstico é de que a chuva retorne no final do mês, com risco de ser forte e com queda de temperatura acentuada, diante da passagem de uma nova massa de ar frio de origem polar de moderada para forte intensidade.

Período de transição

Rocha relembra que está sendo iniciado um período de transição com a proximidade da primavera, que separa inverno e verão. Dessa forma, aos poucos, os gaúchos começam a observar a temperatura subir, mesmo que ainda possam ocorrer dias frios.

— A radiação solar é maior, mais incidente, e começa a provocar elevação da temperatura. Mas, ainda há a entrada de massas de ar frio. Esse contraste pode provocar alguns temporais, muitas vezes acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas, queda de granizo.

Variações nos termômetros

Segundo a Climatempo, temperatura mais elevada, superando os 30 °C, deve ser observada entre a segunda e a terceira semana. No entanto, com o retorno da chuva no fim do mês e a passagem de uma massa de ar frio de origem polar, os índices podem ter uma queda expressiva. Dessa forma, considerando o total, a previsão é que o mês termine com os índices dos termômetros dentro da normalidade.

O meteorologista Flávio Varone adiciona que é possível que os números fiquem ligeiramente mais altos no Noroeste, no Nordeste e na Região Metropolitana.

Região Metropolitana: média da temperatura mínima entre 10ºC e 14ºC, enquanto a média da máxima entre 21ºC e 23ºC

média da temperatura mínima entre 10ºC e 14ºC, enquanto a média da máxima entre 21ºC e 23ºC Serra: a depender da área, média da temperatura mínima entre 8ºC e 14ºC, enquanto a média da máxima entre 21ºC e 23ºC

a depender da área, média da temperatura mínima entre 8ºC e 14ºC, enquanto a média da máxima entre 21ºC e 23ºC Fronteira Oeste: média da temperatura mínima entre 12ºC a 14ºC, enquanto a média da máxima entre 23ºC e 25ºC

média da temperatura mínima entre 12ºC a 14ºC, enquanto a média da máxima entre 23ºC e 25ºC Região Central: média da temperatura mínima entre 12ºC a 14ºC, enquanto a média da máxima entre 21ºC e 23ºC

média da temperatura mínima entre 12ºC a 14ºC, enquanto a média da máxima entre 21ºC e 23ºC Região Sul: média da temperatura mínima entre 12ºC a 14ºC, enquanto a média da máxima entre 19ºC e 23ºC

Setembro de 2023 e 2024

Nos últimos dois anos, o RS teve registros de altos volumes de chuva, capazes de provocar impactos em várias cidades. Em 2023, por exemplo, diferentes fatores meteorológicos, associados ao fenômeno El Niño, favoreceram o cenário de índices fora da normalidade.

No período, de acordo com dados do Inmet, os maiores acumulados foram observados em Caçapava do Sul, na Região Centro-Sul, com um total de 680,6mm. Logo em seguida, esteve o município de São Gabriel, próximo da fronteira com o Uruguai e a Argentina, que teve 546,4mm.

No ano seguinte, os maiores volumes do mês foram registrados em Canguçu, na Região Sul, que acumulou um total de 336,4mm, cerca de 188,5mm acima da média histórica. Em seguida, aparece o município Camaquã, na região Centro-Sul, que obteve 325,6mm no mês, praticamente o dobro dos índices da normal climatológica.

— O mês de setembro é marcado por chuvas mais intensas, mas, para esse ano, não observamos e não prevemos nada na mesma magnitude do que houve em 2023 e 2024 — diz Flávio Varone, do Simagro-RS.

Atualmente, o RS encontra-se sob uma condição de neutralidade, sem a influência do La Niña e El Niño. Ainda não há um consenso sobre a confirmação, mas, segundo a Climatempo, é possível que um La Niña se estabeleça em meados da primavera.

*Produção: Carolina Dill