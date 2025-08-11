Semana começa com temperatura negativa e sensação de -3,4ºC no RS

RS voltou a registrar temperatura negativa na quinta onda de frio do ano no Estado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A segunda-feira (11) amanheceu gelada no Rio Grande do Sul. O município de Vacaria, na Serra, registrou -0,4ºC, enquanto em Cambará do Sul, os termômetros marcaram 0ºC.

Esta é a primeira vez que o Estado registra temperatura negativa desde sexta-feira (8), quando uma nova onda de frio chegou ao Rio Grande do Sul. Pelo menos cinco cidades tiveram sensação térmica abaixo de zero. Em Lagoa Vermelha, no Norte, a sensação foi de -3,4ºC, enquanto em Bento Gonçalves, na Serra, de -2 ºC.

Em Porto Alegre, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no bairro Belém Novo, na Zona Sul, registrou 6,2ºC, enquanto na do Jardim Botânico, na Zona Leste, os termômetros marcaram 7,7ºC.

Onda de frio

Uma nova onda de frio chegou ao Estado na sexta-feira (8), devido a uma massa de ar polar que atua sobre o Rio Grande do Sul. A Climatempo estima que a condição irá continuar influenciando a temperatura até pelo menos quarta-feira (13).

Neve na Serra

A quinta onda de frio do ano trouxe a neve de volta ao Rio Grande do Sul no amanhecer de sábado (9). O fenômeno foi registrado em São José dos Ausentes e em Cambará do Sul, na Serra.

São José dos Ausentes também registrou a menor temperatura do dia até aquele momento: 0,1ºC — mesma marca observada em Vacaria, também na Serra.