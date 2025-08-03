Sem chuva e queda na temperatura: veja a previsão do tempo para o início da semana no RS

Segunda-feira (4) deve ser de chuva na Capital, mas instabilidade perde força na terça-feira (5). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O início da semana deverá ser de menos instabilidade e queda de temperatura no Rio Grande do Sul. No sábado (2) e domingo (3), municípios gaúchos conviveram com ventania, chuva forte e granizo.

Segundo a Climatempo, no entanto, a projeção é que a segunda-feira (4) ainda seja um dia com pancadas de chuva moderadas a fortes em pontos do Noroeste, Norte, Nordeste, Serra e Litoral Norte.

Nesses locais, há risco de descargas elétricas. Em Passo Fundo, a projeção é de chuva na casa dos 25 milímetros, com termômetros variando entre 10°C e 15°C.

No Centro, Região Metropolitana e Litoral Médio, a previsão indica chuva fraca ou chuviscos. Porto Alegre deve registrar 10 milímetros de precipitação, com temperatura entre 12°C e 15°C na segunda-feira.

No restante do Estado, o tempo começa a ficar firme. Uma massa de ar polar ganha força e passa a influenciar as condições meteorológicas, mantendo as temperaturas mais baixas durante o dia.

A tendência para terça-feira (5) é de tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas no Litoral Norte e parte do Nordeste ainda podem ocorrer chuviscos isolados, devido à circulação de umidade na atmosfera.

No restante do Estado, a previsão é de predomínio de sol entre nuvens, com influência de uma massa de ar polar que mantém as temperaturas mais baixas. Em Bagé, na Campanha, é esperada mínima de 4°C, em um dia com tempo firme e ensolarado. Na Capital, a temperatura não deve ultrapassar 15°C.