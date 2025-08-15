Seis pinguins são encontrados mortos na Praia do Cassino

Animais da espécie pinguim-de-Magalhães foram encontrados mortos na Praia do Cassino. Thainá Martins / RBS TV

Seis pinguins foram encontrados mortos nas proximidades dos Molhes da Barra, na Praia do Cassino. As aves são da espécie pinguim-de-Magalhães, comum na costa gaúcha nesta época do ano. Os animais foram encontrados no final da tarde de quinta-feira (14).

Esses pinguins se reproduzem na Patagônia e migram, durante o inverno, para o sul e sudeste do Brasil. No trajeto, muitos jovens se perdem do grupo e acabam encalhando, seja por falta de alimento ou por exaustão.

O oceanógrafo, diretor do Museu Oceanográfico e também do Centro de Convívio dos Meninos do Mar, Lauro Barcellos, explicou que é normal que isso aconteça.

— Os pinguins fazem migrações anuais, principalmente depois do processo de reprodução. Nesse processo, eles buscam alimentos e muitas vezes não encontram e a ressaca dificulta o nado deles. O normal é que eles pesem em torno de cinco quilos, e quando chegam aqui, encontramos animais fraquinhos, pesando em torno de um quilo — esclareceu.

Segundo especialista, é normal que alguns pinguins não consigam chegar com vida ao migrar da Patagônia. Thainá Martins / RBS TV

Quando chegam à costa com vida, os pinguins são encaminhados ao Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram), onde recebem tratamento e, após a recuperação, são devolvidos ao mar.