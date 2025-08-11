Ambiente

Sem chuva
Notícia

RS terá geada e sol nesta terça-feira; confira a previsão para sua região

Estado continua sob a quinta onda de frio do ano. Apesar de mais amenos, índices nos termômetros continuam baixos, especialmente no Sul, no Leste e na Serra

Zero Hora

