RS terá geada e sol nesta terça-feira; confira a previsão para sua região

Porto Alegre pode observar mínima de 5ºC nesta terça-feira (12). Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul segue com tempo firme nesta terça-feira (12). A presença da massa de ar polar vai continuar garantindo um amanhecer gelado e trazendo condições para formação de geada em grande parte do Estado.

Entre a madrugada e o período da manhã, a Climatempo indica que o fenômeno deve atingir desde a Campanha, passando pela Região Central, até o Norte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ocorrência de geada na Serra, especialmente nos pontos mais altos, onde há chance de risco leve de perda na agricultura, com temperatura mínima próxima de 3ºC.

Há risco leve para perda em plantações na Serra, segundo o Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

De acordo com a Climatempo, com o céu ensolarado à tarde, os índices nos termômetros apresentam um rápido aumento em relação aos dias anteriores. É importante destacar que o Estado continua sob o limiar de onda de frio. Ou seja, com temperatura ainda baixa e sensação gelada, sobretudo no sul e no leste do território gaúcho.

Gravataí : mínima de 5ºC e máxima de 19ºC

: mínima de 5ºC e máxima de 19ºC Lajeado : mínima de 4ºC e máxima de 20ºC

: mínima de 4ºC e máxima de 20ºC Canguçu : mínima de 5ºC e máxima de 17ºC

: mínima de 5ºC e máxima de 17ºC São José dos Ausentes: mínima de 3ºC e máxima de 16ºC

A tendência é que a massa de ar frio que está atuando sobre o Rio Grande do Sul influencie de modo expressivo na temperatura, pelo menos, até quarta-feira (13). Neste dia, uma nova frente fria vai se deslocar pela costa provocando chuva fraca na Região dos Vales. Os volumes previstos são baixos e não tem risco para transtornos.

Uma nova massa de ar gelado vem na retaguarda, mantendo os índices baixos em todo o Estado. Contudo, conforme informações da Climatempo, não há previsão de frio intenso ou de uma nova onda de frio para os próximos dias.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (12)

Região Metropolitana

Sol aparece o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 5ºC e a máxima, de 20ºC.

Serra

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 5ºC e 18ºC.

Campanha

Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde, o céu fica com algumas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 6°C e 18°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar o sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde o céu fica com algumas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 21ºC.

Região Sul

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 19ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Tramandaí, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Predomínio de sol entre algumas nuvens ao longo do dia. À noite, forma-se nevoeiro. Em Santa Maria, mínima de 4ºC e máxima de 20ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 4ºC e máxima de 18ºC.

Região Noroeste

Céu ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 20ºC.

Litoral Sul

Sol aparece o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, ocorre aumento de nebulosidade, mas não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 16ºC.

*Produção: Carolina Dill