RS terá chuva isolada, frio e sol nesta quinta-feira; veja como fica a previsão do tempo na sua região

Não deve ocorrer volume expressivo. Neimar De Cesero / Agência RBS

Os gaúchos vão seguir com uma semana marcada pelo predomínio de sol, com variações de céu nublado, pelo Rio Grande do Sul. A diferença é que nesta quarta-feira (14) pode chover fraco em algumas regiões.

Conforme a Climatempo, durante a madrugada ou pela manhã, pode ser observada garoa ou chuva leve em pontos isolados da Região dos Vales, da Região Metropolitana e em parte da Serra. Não deve ocorrer volume expressivo. Nas demais áreas do RS, o tempo firme e ensolarado continua.

Em todo o território rio-grandense, a presença de uma nova massa de ar polar garante mais um amanhecer gelado. Apesar do sol, a temperatura não sobe tanto até a tarde. Ou seja, a sensação será de frio ao longo do dia.

Leia Mais Três cidades do norte gaúcho proíbem pesca na barragem de Ernestina; entenda o impacto da medida

A onda de frio que atingiu o RS no fim de semana já terminou. Apesar disso, os índices nos termômetros permanecem baixos. As menores mínimas são esperadas na Região Sul e na Campanha:

Encruzilhada do Sul: mínima de 5ºC e máxima de 14ºC

mínima de 5ºC e máxima de 14ºC Canguçu: mínima de 5ºC e máxima de 12ºC

mínima de 5ºC e máxima de 12ºC Pinheiro Machado: mínima de 4ºC e máxima de 12ºC

mínima de 4ºC e máxima de 12ºC Vacaria: mínima de 6ºC e máxima de 14ºC

mínima de 6ºC e máxima de 14ºC Santa Cruz do Sul: mínima de 9ºC e máxima de 15ºC

Para o Estado, nesta quarta-feira, não há alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em vigor.

Leia Mais Proteção costeira e turismo motivam quatro obras de alargamento de praias de SC; saiba quais

O que esperar da sexta-feira

Na sexta-feira (15), uma infiltração marítima, quando ar fresco e úmido de origem oceânica se direciona para o interior do continente, pode provocar garoa e chuva fraca novamente. Como no dia anterior, esse cenário é esperado em pontos da Região Metropolitana e do Nordeste, que inclui a Serra.

Nas demais porções do Rio Grande do Sul, os gaúchos vão observar mais um dia de sol aparecendo entre variações de nuvens. Pela manhã, a previsão é de frio em todo o Estado, que se mantém com o passar das horas.

Leia Mais RS terá centro de referência em estudos sobre mudanças climáticas

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (14)

Região Metropolitana

Dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC e a máxima, de 15ºC.

Serra

É esperado um dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 13ºC.

Campanha

Quinta-feira começa com sol entre muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. À noite a chuva para. Em Bagé, as marcas ficam entre 4°C e 12°C.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 15ºC.

Região Sul

Região deve observar sol entre algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, mínima de 8ºC e máxima de 15ºC.

Região Noroeste

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 10ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 9ºC e 13ºC.

*Produção: Carolina Dill