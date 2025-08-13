Ambiente

Massa de ar polar
Notícia

RS terá chuva isolada, frio e sol nesta quinta-feira; veja como fica a previsão do tempo na sua região

Precipitação fraca pode ocorrer durante a madrugada e pela manhã na Serra, na Região dos Vales e na Região Metropolitana

Zero Hora

