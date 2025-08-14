RS terá chuva fraca e temperaturas em elevação: veja como fica o tempo nesta sexta-feira

Chuva deve ter um comportamento intermitente ao longo da sexta-feira. André Ávila / Agencia RBS

Os gaúchos que estão no litoral norte, no nordeste do Estado e na região metropolitana do Rio Grande do Sul podem levar um guarda-chuva ao sair de casa nesta sexta-feira (15). Não são previstos grandes acumulados, mas sim chuva fraca, que vai e volta ao longo do dia.

De acordo com a Climatempo, esse cenário se deve a uma infiltração marítima — quando ventos trazem umidade do oceano para o continente, estimulando chuva fraca sobre a costa. Em toda a faixa litorânea, o mar segue agitado. Nas demais áreas do Estado, o sol aparece entre variação de nebulosidade, sem previsão de chuva.

No início do dia, estão previstas condições para formação de geada em áreas da Serra, da Campanha e do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial, de risco moderado, para o fenômeno nessas regiões.

Inmet alerta para possibilidade de geada no Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Faz frio pela manhã em todo o território gaúcho. Na Campanha, em áreas da Fronteira Oeste, do Sul e da Serra, os índices não sobem muito. Contudo, diante do tempo ensolarado, as outras porções do Estado podem observar uma elevação da temperatura maior em comparação aos dias anteriores. A sensação fica mais amena.

Pinheiro Machado: mínima de 3ºC e máxima de 13ºC

mínima de 3ºC e máxima de 13ºC Santana do Livramento: mínima de 4ºC e máxima de 15ºC

mínima de 4ºC e máxima de 15ºC Dom Pedrito: mínima de 5ºC e máxima de 16ºC

mínima de 5ºC e máxima de 16ºC Três de Maio: mínima de 9ºC e máxima de 22ºC

mínima de 9ºC e máxima de 22ºC Santo Augusto: mínima de 8ºC máxima de 20ºC

mínima de 8ºC máxima de 20ºC Lajeado: mínima de 10ºC e máxima de 19ºC

O que esperar do fim de semana

Os gaúchos terão um fim de semana que começa com predomínio de sol e temperaturas um pouco mais altas durante a tarde. O amanhecer de sábado (16) ainda deve registrar índices baixos nos termômetros. Ao final do dia, a circulação de ventos em médios níveis da atmosfera provoca pancadas de chuva no sul do Rio Grande do Sul.

No domingo (17), a instabilidade deixa o tempo mais nublado, com previsão de chuva entre a manhã e a tarde no Sul e no Litoral Médio. Nas demais áreas, o sol aparece entre variações de nuvens. Faz frio no início do dia, mas os termômetros sobem ao longo das horas.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (15)

Região Metropolitana

Sexta-feira de sol e com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC e a máxima, de 18ºC.

Serra

Previsão de sol entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muita nebulosidade. Pode chover fraco de modo intervalado ao longo do dia. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 19ºC.

Campanha

Dia de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 4°C e 15°C.

Fronteira Oeste

Manhã começa com a presença de névoa, seguido pela abertura de sol entre algumas nuvens. Noite com pouca nebulosidade. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 18ºC.

Região Sul

Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Noite com muita nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol entre algumas nuvens e chuva passageira. À noite, nebulosidade continua, mas com tempo firme. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Sexta-feira será de sol com períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 17ºC.

Região Norte

Sol aparece entre algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com nebulosidade, mas não chove. Em Passo Fundo, mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Região Noroeste

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e permanecem presentes à noite. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 21ºC.

Litoral Sul

Predomínio de sol entre algumas nuvens nesta sexta-feira. Não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 9ºC e 13ºC.

