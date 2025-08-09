RS registra neve e sensação térmica de -10ºC neste sábado

A quinta onda de frio do ano trouxe a neve de volta ao Rio Grande do Sul, no amanhecer deste sábado (9). O fenômeno foi registrado em São José dos Ausentes e em Cambará do Sul, municípios nos Campos de Cima da Serra.

São José dos Ausentes também registrou a menor temperatura do dia até o momento: 0,1°C — mesma marca registra em Vacaria, também na Serra.

As rajadas de vento de aproximadamente 29 km/h aumentaram ainda mais a impressão de frio em Vacaria, com sensação térmica de -3,7°C. A marca, no entanto, não superou a registrada em Cambará do Sul, onde a sensação térmica foi de -10°C.

Apesar da sensação de frio intenso, a mínima em Cambará do Sul foi de 2,1°C. As rajadas de vento atingiram 35,6 km/h no município, conforme dados do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

A maior rajada de vento foi registrada em Canguçu, no sul do Estado: 41,8 km/h. Por lá, a mínima foi de 3,7°C, mas a sensação térmica chegou a -7,3°C.

As mínimas também foram baixas em Palmeira das Missões, 0,6°C; Quaraí, com 1,1°C; e Erechim, Soledade e São José dos Ausentes, que registraram 1,4°C (veja a lista completa abaixo).

Em Porto Alegre, a temperatura se manteve mais amena. Mínima de 10,5°C, registrada na estação do Inmet instalada no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste. O instrumento do bairro Belém Novo, na Zona Sul, indicou 10,9°C. A sensação térmica foi um pouco menor na Capital: 8,4°C.

Municípios com as menores mínimas

Vacaria, Serra: 0,1°C

São José dos Ausentes, Serra: 0,1°C

Palmeira das Missões, Região Noroeste: 0,6°C

Quaraí, Fronteira Oeste: 1,1°C

Erechim, Região Norte: 1,4°C

Soledade, Região Norte: 1,4°C

Frederico Westphalen, Região Norte: 1,5°C

Serafina Corrêa, Região Norte: 1,8°C

Sensação térmica

Cambará do Sul, Campos de Cima da Serra: -10°C

Canguçu, Região Sul: -7,3°C

Pelotas: Região Sul: -4,9°C

Lagoa Vermelha, Região Norte: -4,4°C

Vacaria, Serra: -3,7°C

Jaguarão, Região Sul: -3,6°C

Erechim, Região Norte: -2,5°C

Frederico Westphalen, Região Norte: -2,5°C

Santo Augusto, Região Noroeste: -2,3°C

Soledade, Região Norte: -2,1°C.