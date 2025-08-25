RS tem mais de 20 cidades com temperatura abaixo de 10ºC e Canguçu com sensação térmica de -11,2ºC

Em Porto Alegre, temperatura ficou abaixo dos 8ºC nesta segunda-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A semana começou gelada em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 24 municípios registraram temperatura abaixo de 10ºC nesta segunda-feira (25).

Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou 0,8ºC, a menor temperatura desta segunda-feira. A segunda mais baixa foi Cruz Alta, no noroeste do RS, com 3,3ºC.

Já a sensação térmica foi negativa em pelo menos quatro municípios. Em Canguçu, a sensação foi de -11,2ºC, enquanto em Soledade foi -6,5ºC.

Em Porto Alegre, a estação meteorológica do bairro Belém Novo, na Zona Sul, registrou 6,8ºC, enquanto a do Jardim Botânico, na Zona Leste, registrou 7,6ºC.

Previsão do tempo para a semana

O tempo firme volta a predominar em todas as regiões do Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira. Trata-se de um alívio depois do fim de semana marcado por chuva intensa em diferentes pontos do mapa gaúcho. Até o momento, 42 municípios relataram danos em decorrência do acumulado de precipitações.

A massa de ar frio ainda vai atuar no território do Estado, mantendo a temperatura baixa, principalmente pela manhã. Na Serra, a previsão indica predomínio de tempo firme com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. Pela manhã, a tendência indica temperatura baixa e frio, enquanto no turno da tarde, a temperatura vai permanecer mais amena. A sensação de frio deve persistir. Na região da Campanha, pode haver geada.

