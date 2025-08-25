RS tem mais de 20 cidades com temperatura abaixo de 10ºC e Canguçu com sensação térmica de -11,2ºC

A semana começou gelada em diversos municípios do Rio Grande do Sul. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 24 municípios registraram temperatura abaixo de 10ºC nesta segunda-feira (25).
Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou 0,8ºC, a menor temperatura desta segunda-feira. A segunda mais baixa foi Cruz Alta, no noroeste do RS, com 3,3ºC.
Já a sensação térmica foi negativa em pelo menos quatro municípios. Em Canguçu, a sensação foi de -11,2ºC, enquanto em Soledade foi -6,5ºC.
Em Porto Alegre, a estação meteorológica do bairro Belém Novo, na Zona Sul, registrou 6,8ºC, enquanto a do Jardim Botânico, na Zona Leste, registrou 7,6ºC.
Previsão do tempo para a semana
O tempo firme volta a predominar em todas as regiões do Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira. Trata-se de um alívio depois do fim de semana marcado por chuva intensa em diferentes pontos do mapa gaúcho. Até o momento, 42 municípios relataram danos em decorrência do acumulado de precipitações.
A massa de ar frio ainda vai atuar no território do Estado, mantendo a temperatura baixa, principalmente pela manhã. Na Serra, a previsão indica predomínio de tempo firme com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. Pela manhã, a tendência indica temperatura baixa e frio, enquanto no turno da tarde, a temperatura vai permanecer mais amena. A sensação de frio deve persistir. Na região da Campanha, pode haver geada.
Mínimas mais baixas no RS
- Quaraí: 0,8ºC
- Cruz Alta: 3,9ºC
- Soledade: 4,1ºC
- Palmeira das Missões: 4,4ºC
- Alegrete: 4,5ºC
- São José dos Ausentes: 4,7ºC
- Cambará do Sul: 4,8ºC
- Canguçu: 5ºC
- Santa Maria: 5ºC
- Tupanciretã: 5ºC
- Santiago: 5,1ºC
- Vacaria: 5,1ºC
- São Borja: 5,2ºC
- Dom Pedrito: 5,4ºC
- São Gabriel: 5,6ºC
- Santo Augusto: 5,7ºC
- Lagoa Vermelha: 6ºC
- Frederico Westphalen: 6,4ºC
- Capão do Leão: 6,5ºC
- Erechim: 6,6ºC
- Porto Alegre (Belém Novo): 6,8ºC
- São Luiz Gonzaga: 7,5ºC
- Porto Alegre (Jardim Botânico): 7,6ºC
- Serafina Corrêa: 7,7ºC
- Rio Grande: 7,8ºC