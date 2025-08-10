RS tem madrugada gelada com geada em diversas regiões; Quaraí marca 0,3ºC

Previsão é de que temperaturas se elevem gradualmente ao longo do dia. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O frio voltou a marcar presença com intensidade no Rio Grande do Sul neste domingo (10). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas registradas entre a madrugada e o amanhecer ficaram próximas ou abaixo de 3ºC em várias cidades. O destaque foi Quaraí, na Fronteira Oeste, onde os termômetros marcaram 0,3ºC às 3h.

Também registraram temperaturas baixas Dom Pedrito, com 0,6ºC, São Gabriel (1ºC) e Vacaria (1,9ºC).

O frio também se espalhou pela Serra, pela Campanha e pelo norte do Estado, com marcas como 2,1ºC em São José dos Ausentes, 2,4ºC em Alegrete, 2,6ºC em Lagoa Vermelha e 2,9ºC em Soledade.

Em Bento Gonçalves e Bagé, os termômetros marcaram 3ºC, enquanto São Borja anotou 3,3ºC. Já na Capital, a mínima foi um pouco maior, chegando a 8ºC.

Com o ar seco e a ausência de nuvens, o frio foi potencializado pela perda de calor durante a noite, favorecendo a formação de geada em áreas de campo.

Apesar do amanhecer gelado, a previsão é de que as temperaturas se elevem gradualmente ao longo do dia no Estado, mas ainda com sensação de frio em regiões mais altas e expostas ao vento.

Frio continua na segunda-feira

A massa de ar frio que derrubou as temperaturas no fim de semana seguirá influenciando o clima no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (11). A previsão indica amanhecer gelado em diversas regiões, com possibilidade de geada, especialmente na Serra e em áreas de maior altitude.

Em Porto Alegre, os termômetros devem variar entre 7ºC e 17ºC. Na Serra, Bento Gonçalves deve registrar mínima de 4ºC e máxima de 15ºC, condição que favorece a formação de geada nas primeiras horas do dia. Bagé também terá frio intenso, com mínima de 5ºC e máxima de 15ºC.

No Oeste, Uruguaiana começa a segunda com 6ºC, alcançando 18ºC à tarde. No Sul, Pelotas terá mínima de 4ºC e máxima de 16ºC, enquanto Santa Maria, na Região Central, deve marcar entre 4ºC e 16ºC.

Neve voltou a cair no RS

Neve pintou a paisagem em São José dos Ausentes. Milena Velho Amaral / Divulgação

A quinta onda de frio do ano trouxe a neve de volta ao Rio Grande do Sul no amanhecer de sábado (9). O fenômeno foi registrado em São José dos Ausentes e em Cambará do Sul, municípios nos Campos de Cima da Serra.

São José dos Ausentes também registrou a menor temperatura do dia até aquele momento: 0,1ºC — mesma marca observada em Vacaria, também na Serra.

As rajadas de vento, que chegaram a aproximadamente 29 km/h, aumentaram a sensação de frio em Vacaria para -3,7ºC. Em Cambará do Sul, o vento foi ainda mais implacável, gerando sensação térmica de -10ºC.