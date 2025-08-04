RS tem alertas para tempestade; chuva pode ultrapassar os 100 milímetros na divisa com SC, indica Inmet

Chuva pode chegar aos 100 milímetros na área em laranja no mapa, que tem alerta válido até a manhã de terça-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Com grau de severidade laranja, alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (4) indica "perigo" de tempestade em boa parte da divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e parte da Serra até as 10h de terça-feira (5).

O comunicado abrange parte do Litoral Norte a partir de Tramandaí, Serra e quase todo o território gaúcho que faz divisa com o estado catarinense, exceto a área entre o Parque Estadual do Turvo e Pinheirinho do Vale. Conforme o Inmet, nestas áreas as rajadas de vento podem variar entre 60 km/h e 100 km/h.

O volume de chuva no período pode chegar aos 100 milímetros, alerta o Inmet. Também há possibilidade de queda de granizo e risco de alagamentos, estragos em plantações corte de energia elétrica e quedas de árvores.

Alerta amarelo

Área em amarelo também está em alerta, com grau de severidade menor. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Às 10h desta segunda-feira, também entrou em vigor um comunicado com grau de severidade amarela que indica "perigo potencial" de tempestade em uma faixa que vai da do Noroeste ao Litoral Sul.

Válido até as 23h59min, o alerta contempla Porto Alegre, Região Metropolitana, Vales, Região Central, Missões, Região Noroeste e faixa da costa entre Tramandaí, no Litoral Norte, e São José do Norte, no Litoral Sul.

A chuva nestas áreas pode chegar aos 50 milímetros, e as rajadas de vento a 60 km/h. Também há risco para queda de granizo, mas o risco de alagamentos e cortes na rede de energia elétrica é considerado baixo.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão de energia e placas de propaganda