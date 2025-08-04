Ambiente

Risco meteorológico
Notícia

RS tem alertas para tempestade; chuva pode ultrapassar os 100 milímetros na divisa com SC, indica Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois comunicados; o mais severo deles indica instabilidade sobre o norte do Estado

Zero Hora

