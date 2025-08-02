Região Sul e Campanha do RS registram chuva de granizo na manhã deste sábado

Em Rio Grande, chuva foi passageira. Ricardo Martins / Arquivo Pessoal

Municípios da Região Sul e da Campanha começaram o final de semana com chuva de granizo. De acordo com a Defesa Civil estadual, nenhum local registrou danos causados pelo episódio deste sábado (2).

Segundo relatos de moradores de Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Rio Grande e Pinheiro Machado, o temporal desta manhã durou poucos minutos.

Fábio Luis Tavares, 53, que está hospedado em Bagé para uma viagem de trabalho, conta que acordou cedo por conta do barulho da chuva:

— Às 5h40min, ouvi um forte vento e trovões. Às 5h49min, fiz um vídeo do granizo. As pedras eram bem pequenas, do tamanho de um cereal.

Em Bagé, a Defesa Civil municipal atendeu a dois casos de destelhamento em função de fortes chuvas e ventos. Um deles foi por conta da queda de uma árvore e o outro está sendo avaliado.

Já em Rio Grande, na Região Sul, a chuva de granizo começou mais tarde, por volta das 7h30min.

— Acho que durou uns três minutos. As pedras eram pequenas, um pouco menor do que bolinhas de gude — relata Ricardo Martins, 60, morador da cidade.