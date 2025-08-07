Ambiente

Congelante
Notícia

Quinta onda de frio do ano começa nesta sexta-feira no RS; mínima pode chegar a 3ºC

Entrada de uma massa de ar polar fará com que a temperatura fique 5ºC abaixo da média na maior parte do Estado até a próxima semana

Zero Hora

