Quinta onda de frio do ano começa nesta sexta-feira no RS; mínima pode chegar a 3ºC

Onda de frio persiste até a próxima quarta-feira (13). Duda Fortes / Agencia RBS

A quinta onda de frio do ano começa nesta sexta-feira (8) no Rio Grande do Sul e se estende até a próxima quarta-feira (13), conforme projeções da Climatempo. A entrada de uma nova massa de ar polar fará com que a temperatura durante o período fique 5ºC ou mais abaixo da média na maior parte do Estado.

Desta vez, os gaúchos irão observar mais dias consecutivos com mínima e máxima baixas. Por enquanto, apenas o extremo sul do território não está no limiar de onda de frio.

Como fica o tempo na sexta-feira

Durante o dia, uma frente fria irá atuar na metade norte do Rio Grande do Sul, provocando pancadas de chuva entre a manhã e à tarde. A previsão indica que elas podem ser fortes no Norte, no Nordeste e na Serra. A partir da noite, com o deslocamento do sistema meteorológico em direção ao sudeste do país, a instabilidade perde força.

Em parte do Sul, Leste e na Campanha, um ciclone extratropical favorece o ingresso de umidade, o que pode provocar chuva fraca e garoa nessas áreas. Toda faixa litorânea pode registrar rajadas de vento entre moderada a forte intensidade.

Na retaguarda dessa frente fria é que vai ingressando a nova massa de ar polar, responsável por instaurar a quinta onda de frio do ano. Já pela manhã faz frio e a temperatura não sobe tanto no período da tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de perigo potencial à saúde por conta do declínio expressivo no índice dos termômetros.

São José dos Ausentes: mínima de 3ºC e máxima de 10ºC

mínima de 3ºC e máxima de 10ºC Pinheiro Machado: mínima de 4ºC e máxima de 9ºC

mínima de 4ºC e máxima de 9ºC Soledade: mínima: 5°C e máxima de 12ºC

mínima: 5°C e máxima de 12ºC Imbé: mínima de 11ºC e máxima de 14ºC

Previsão para o final de semana

No sábado (9), o tempo permanece instável e com pancadas de chuva que podem ser moderadas no leste, no nordeste e na serra do Estado, devido ao ciclone no oceano. Por outro lado, no Oeste, nas Missões, no Noroeste e na Campanha, o sol predomina com variação de nuvens. A massa de ar polar continua ingressando no território e o dia permanece gelado.

Com a presença do ciclone em alto mar e os ventos úmidos soprando para o continente, a queda repentina da temperatura pode estimular a ocorrência de chuva congelada na região dos Campos de Cima da Serra, principalmente, na madrugada e manhã de sábado.

Já no domingo (10) de Dia dos Pais, o tempo firme se destaca, com a continuidade da atuação da massa de ar polar. Há chance para geada na Campanha, no Centro e na Serra.

Mínima pode chegar a 3ºC no Rio Grande do Sul. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (8)

Região Metropolitana

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 9ºC e a máxima, de 14ºC.

Serra

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 5ºC e 12ºC.

Campanha

Sexta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muita nebulosidade, mas com tempo firme. Em Bagé, as marcas ficam entre 5°C e 9°C.

Fronteira Oeste

Previsão indica que o dia será de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 12ºC.

Região Sul

Predomínio de sol com muitas nuvens durante a manhã, passando a tempo chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 12ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 11ºC e a máxima, de 14ºC.

Região Central

Região deve observar sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 12ºC.

Região Norte

Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 6ºC e 12ºC.

Região Noroeste

Previsão de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 13ºC.

Litoral Sul

É esperado um dia de sol, com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 8ºC e 12ºC.

*Produção: Carolina Dill

