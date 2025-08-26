Ambiente

Acima de 25ºC
Notícia

Quando volta a esquentar no Rio Grande do Sul? Veja o que dizem os meteorologistas

Estado está entrando em um período de transição com a proximidade da primavera, em que é esperada uma oscilação entre dias quentes e frios

Zero Hora

