Quando volta a esquentar no Rio Grande do Sul? Veja o que dizem os meteorologistas

Calor deve prevalecer em relação ao frio durante o mês de setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em meio a uma sequência de dias de chuva e frio, os gaúchos podem estar se perguntando: quando o calor volta a predominar no Rio Grande do Sul? De acordo com os meteorologistas consultados pela reportagem de Zero Hora, esse horizonte não está tão distante.

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar frio se estabeleceu sobre o Estado, influenciando na queda dos termômetros. A partir disso, o que grande parte das regiões vem observando são manhãs mais geladas, mas com tardes já um pouco mais aquecidas quando comparadas aos meses de junho e julho.

O meteorologista Murilo Lopes, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), aponta que dia após dia a temperatura deve aumentar pelo território gaúcho. De forma mais consistente, conforme o especialista, o tempo mais quente volta a prevalecer em relação ao frio após a primeira semana de setembro. Nesse período, as temperaturas acima dos 25ºC e manhãs mais amenas poderão ser observadas.

Já o meteorologista Vitor Takao, da Climatempo, estima que o retorno do calor deve demorar um pouco mais.

— Nas próximas semanas, teremos sim alguns dias com temperaturas mais elevadas, mas apenas em parte do Estado, nas regiões já conhecidas por serem mais quentes. Ainda assim, o cenário será de maior variação nos termômetros. Em um horizonte um pouco mais distante, talvez no início da segunda dezena de setembro, haverá um calor mais generalizado sobre o Rio Grande do Sul — ressalta Takao.

Murilo lembra que tem início o período de transição entre o inverno e o verão com a aproximação da primavera. Nesse momento, começa o retorno do ar mais quente e da sensação mais amena, intercalado com a passagem de frentes frias, que provocam declínios de temperatura. Além disso, em algumas áreas, diante dessa oscilação, aumenta a frequência de chuvas e tempestades.

Como fica o tempo na quarta-feira

A Climatempo prevê que, na quarta-feira (27), ainda haverá condição para pancadas de chuva no Nordeste, no Litoral Norte e nos pontos mais elevados da Serra. As demais áreas do Rio Grande do Sul terão um dia de tempo firme e com predomínio de sol.

O amanhecer ainda será gelado, mas sem chance para geada. À tarde, os índices se elevam um pouco mais e a sensação fica mais amena. A temperatura mais elevada é esperada nas proximidades do oeste do Estado.

São Borja: mínima de 9ºC e máxima de 23ºC

mínima de 9ºC e máxima de 23ºC Santa Rosa: mínima de 11ºC e máxima de 22ºC

mínima de 11ºC e máxima de 22ºC São José dos Ausentes: mínima de 7ºC e 14ºC

mínima de 7ºC e 14ºC Sapucaia do Sul: mínima de 8ºC e máxima de 21ºC

mínima de 8ºC e máxima de 21ºC Pinheiro Machado: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC

Na quinta-feira (28), o predomínio será de sol entre poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura permanece mais baixa nas primeiras horas do dia, mas sobem no decorrer da tarde.