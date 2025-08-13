Ambiente

Para 2026
Notícia

Proteção costeira e turismo motivam quatro obras de alargamento de praias de SC; saiba quais

Intervenções buscam mitigar efeitos da erosão e aumentar o tamanho das faixas de areia

Yasmim Girardi

