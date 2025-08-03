Ovelha dá à luz trigêmeas em propriedade na região central do RS

A mãe, da raça Hampshire Down, tem três anos e já tinha tido gestações simples anteriores. Ronaldo Souza / Arquivo Pessoal

Uma ovelha deu à luz trigêmeas em uma propriedade rural localizada em São Sepé, na região central do RS. O parto aconteceu na manhã de sábado (2), e levou mais de 5 horas, acompanhado por Gabriely Silva, estudante de Zootecnia e integrante da equipe da fazenda.

A mãe, da raça Hampshire Down, tem três anos e já tinha tido gestações simples anteriores.

Segundo Gabriely, embora partos com dois filhotes sejam comuns entre ovinos, o nascimento de três animais é considerado incomum e está relacionado a fatores como manejo nutricional, cuidados sanitários e genética, que são postos em prática na propriedade.

— Em quatro anos, foi a primeira vez que uma ovelha pariu trigêmeos na nossa propriedade. Partos gemelares são frequentes, mas trigêmeos, especialmente sendo três fêmeas, é um marco importante para nós — relatou.