Onda de frio derruba temperaturas no RS: há chance de neve? Veja como fica o tempo no fim de semana

A massa de ar polar que atua sobre o Rio Grande do Sul continuará avançando sobre o território gaúcho neste fim de semana de Dia dos Pais. Os próximos dias terão queda de temperatura, com chance de geada de forma mais abrangente e, ainda, ocorrência de precipitação invernal. Ou seja, há possibilidade de neve no Estado.

De acordo com a Climatempo, o Rio Grande do Sul encontra-se sob o limiar da quinta onda de frio do ano e ainda conta com a presença de umidade nas áreas mais elevadas da Serra, após uma sequência de dias de instabilidade.

Essa combinação de frio intenso com o tempo úmido irá se potencializar, podendo estimular a formação de chuva congelada, de chuva congelante ou de neve. Caso venha a ocorrer, o fenômeno é esperado na região dos Campos de Cima da Serra, em cidades como São José dos Ausentes, entre a madrugada e a manhã do sábado (9).

Como fica o tempo no sábado

A Climatempo aponta que, com o avanço do ar gelado, o sábado deve amanhecer com geada na Campanha, no Oeste e em áreas do Sul e do Norte. Nessas regiões, a temperatura mínima deve cair com força, favorecendo o congelamento superficial da vegetação. O frio, contudo, será sentido em todo o Estado.

Porto Alegre: mínima de 7ºC e máxima de 15ºC

Devido a presença de um ciclone extratropical no oceano, o tempo permanece instável, com pancadas de chuva e rajadas de vento que podem ocorrer com até moderada intensidade no leste, no nordeste e na serra do Estado pela manhã. Por outro lado, no Oeste, nas Missões, no Noroeste e na Campanha, o sol predomina apenas com variação de nuvens durante todo o dia.

Como fica o tempo no domingo

O Dia dos Pais começa com chance de geada na maior parte do Rio Grande do Sul, conforme projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os principais pontos de atenção são a Campanha, a Região Central e a Serra.

O órgão federal aponta que há alerta de perigo para risco de perdas em plantações nos Campos de Cima da Serra. Nas demais regiões, o risco é leve. Os comunicados valem da madrugada até as 9h.

A tendência é de que o domingo tenha predomínio de tempo firme e sem chuva em todo o território gaúcho, por conta da atuação de um sistema de alta pressão e da massa de ar polar. Apesar da presença do sol, os termômetros não sobem, e a sensação segue fria ao longo do dia

Porto Alegre: mínima de 7ºC e máxima de 16ºC

Até quando vai a onda de frio

A Climatempo estima que a massa de ar polar irá continuar influenciando na temperatura até, pelo menos, quarta-feira (13), quando a onda de frio deve chegar ao fim. A projeção é que o período mais gelado seja entre o domingo e o início da próxima semana.