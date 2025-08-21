Nova frente fria deve provocar chuva em todo o RS nesta sexta-feira; confira a previsão do tempo

Áreas de instabilidade associadas a uma baixa pressão sobre o Paraguai vão colaborar para o fenômeno no RS. Neimar De Cesero / Agência RBS

A aproximação de uma nova frente fria deve provocar chuva em todo o Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (21). A chuva mais intensa deve acontecer nas regiões Oeste, Missões, Campanha, Centro, Sul e Leste. Segundo a Climatempo, é possível que ocorra temporais nessas áreas.

Ao norte do RS, as pancadas devem ser isoladas e com moderada intensidade. Além disso, na região Norte, as temperaturas devem se elevar devido ao efeito pré-frontal — intensificação de ventos quentes do interior do continente em direção ao Estado.

Áreas de instabilidade associadas a uma baixa pressão sobre o Paraguai vão colaborar para o fenômeno no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, o tempo deve ficar estável, com pancadas de chuva moderadas entre a madrugada e a manhã. Durante a tarde, é previsto que temperatura fique mais elevada, comparada com os dias anteriores.

Na serra gaúcha, a situação vai ser parecida: pancadas de chuva isoladas no começo do dia. Depois, a instabilidade perde força e a temperatura sobe durante a tarde.

Como fica o tempo no fim de semana

O sábado será nublado e com pancadas de chuva em todo o RS. A chuva pode ser forte com possíveis temporais no Estado. O dia vai começar abafado, depois, uma massa de ar frio deve diminuir as temperaturas. As mínimas devem ocorrer durante a noite.

Na Serra, o dia vai amanhecer nublado e ao fim na manhã haverá condições para algumas pancadas de chuva que devem ganhar força entre a tarde e à noite.

No domingo, a metade norte estará favorável a pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mas principalmente durante a manhã e tarde. A partir da noite, a chuva vai perdendo força e o tempo volta a ficar firme.

No centro-sul do Rio Grande do Sul, uma massa de ar frio deve proporcionar tempo firme e temperaturas baixas. É possível também a formação de geada na campanha gaúcha nas primeiras horas do dia.

Na serra gaúcha, pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia, com possibilidades de temporais. O frio deve predominar.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (22)

Região Metropolitana

É esperado sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 26ºC.

Serra

O dia será nublado com chuva pela manhã. Durante a tarde, terá sol e diminuição de nuvens. A noite será de muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 30ºC.

Campanha

A sexta na Campanha será nublada, com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 13ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

A previsão é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva devem cair sobre a região à tarde e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 17ºC a 28ºC.

Região Sul

Sexta-feira nublada, com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.

Litoral Norte

A previsão do tempo para sexta na região é de sol com nuvens durante o dia. À noite, o céu deve ficar mais nublado. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 24ºC.

Região Central

O dia todo deve ser de sol com muitas nuvens na região. Durante a manhã, terá pancadas de chuva e à noite, chuva forte. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 30ºC.

Região Norte

Predomínio de sol com nuvens o dia todo. À noite, o céu deve ficar mais nublado na região. Em Passo Fundo, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Região Noroeste

Manhã de sol com muitas nuvens. A tarde deve ser ensolarada e, durante a noite, é esperado algumas pancadas de chuva. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.