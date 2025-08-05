Ambiente

Antes da chuva forte
Notícia

Manhã gelada, geada na Campanha e chuvisco no Norte: como fica a previsão do tempo para o RS nesta quarta-feira 

Em Candiota, em Jaguarão e no Chuí, por exemplo, o amanhecer pode marcar mínima de 5ºC. Máxima não passa dos 21ºC no Estado

