Manhã gelada, geada na Campanha e chuvisco no Norte: como fica a previsão do tempo para o RS nesta quarta-feira 

Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 20ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A quarta-feira (6) começará gelada no Rio Grande do Sul, especialmente na Campanha e na Região Sul. Em Candiota, em Jaguarão e no Chuí, por exemplo, o amanhecer pode marcar mínima de 5ºC. Ao longo do dia, os índices permanecem baixos, mas ficam mais amenos. A máxima não passa dos 21ºC no Estado. Veja como fica a temperatura em algumas cidades:

Capão do Leão: mínima de 5ºC e máxima de 16ºC

mínima de 5ºC e máxima de 16ºC Pinheiro Machado: mínima de 5ºC e máxima de 15ºC

mínima de 5ºC e máxima de 15ºC Novo Hamburgo: mínima de 11 e máxima de 20ºC

mínima de 11 e máxima de 20ºC Agudo: mínima de 10ºC e máxima de 19ºC

mínima de 10ºC e máxima de 19ºC Horizontina: mínima de 12ºC e máxima de 21ºC

Conforme a Climatempo, ainda pela manhã, há chance de ocorrência de geada na Campanha e de formação de áreas de cerração pontuais sobre a metade leste do território gaúcho.

A previsão indica que a quarta terá predomínio de tempo firme. Em todo o RS, o sol aparece com presença de nuvens durante o dia. À tarde e à noite, não se descarta chuva em pontos da Serra, do Norte e do Noroeste.

Cidades como Erechim, Iraí, Santo Ângelo e Santa Rosa, podem observar chuvisco isolado. Não são esperados volumes significativos:

Erechim: 13,59 mm

13,59 mm Iraí: 7,52 mm

7,52 mm Santo Ângelo: 6,38 mm

6,38 mm Santa Rosa: 5,33 mm

Tendência para os próximos dias

Na quinta-feira (7), a atuação de uma frente fria em alto mar, associada a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, vai deixar o céu com mais nuvens. A partir do fim da manhã, pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia. Na metade norte do Estado, a precipitação pode ocorrer de moderada a forte.

Em seguida, uma nova massa de ar polar começa a se aproximar do Rio Grande do Sul e a temperatura cai em áreas de fronteira com o Uruguai.

A Climatempo pontua que, na sexta-feira (8), o tempo vai seguir instável e com pancadas de chuva sobre a metade norte e faixa leste do território gaúcho, com chance de temporais, principalmente na Serra. Além disso, os termômetros continuam baixos e a sensação de frio persiste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (6)

Região Metropolitana

Dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 20ºC.

Serra

Quarta-feira de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 10ºC e 19ºC.

Campanha

Previsão de sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 6°C e 17°C.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 20ºC.

Região Sul

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Região deve observar sol e aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade segue à noite, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Dia de sol entre muitas nuvens, seguido por pancadas de chuva à tarde. Nebulosidade à noite, sem chuva. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 11ºC e 19ºC.

Região Noroeste

Quarta-feira de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 21ºC.

Litoral Sul

Previsão de sol entre muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 16ºC.

*Produção: Carolina Dill