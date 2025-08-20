Ambiente

Na Região Metropolitana
Notícia

Ibama investiga presença de puma em Viamão após ataques a cães e cavalos em área rural do município

Também chamada de onça-parda, animal está em risco de extinção, mas ainda possui populações ativas na Mata Atlântica e Pampa. Autoridades afirmam que ataques a humanos são raros

Vitor Rosa

