Governo do RS apresenta proposta para criar fundo de bem-estar animal

Proposta foi apresentada por Gabriel Souza, governador em exercício. Igor de Almeida / Ascom Sema

O governo do Rio Grande do Sul apresentou, nesta sexta-feira (1º), uma proposta de criação de um fundo de bem-estar para animais domésticos. O projeto de lei foi detalhado pelo governador em exercício, Gabriel Souza, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

A ideia é integrar iniciativas já feitas no poder público e dar continuidade ao trabalho iniciado pelo governo após a enchente de 2024, quando foi criado o Grupo de Trabalho da Causa Animal, vinculado ao Conselho do Plano Rio Grande.

— O grande ganho é a proposta de uma política de Estado, e não mais de governo. Se aprovada, teremos um fundo com recursos reservados para aplicação da política. A ideia é que, pela importância do tema, exista uma fonte de financiamento que não concorra com outras verbas — afirmou Souza.

Segundo ele, o projeto também atende às demandas de entidades, organizações e protetores independentes que atuam na causa animal. Um conselho gestor vai fiscalizar, definir diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos. Os integrantes do Conselho serão definidos por meio de um decreto de regulamentação.

Redução da burocracia

Com a criação do fundo, o governo quer reduzir a burocracia na disponibilização de recursos e ampliar a quantidade de editais para quem atua com o bem-estar no Estado.

No entanto, ainda não há uma previsão do montante financeiro esperado para o fundo, em caso de aprovação do texto.

— Embora tenha uma aceitação de quase todos, o bem-estar animal é pauta que carece de regulamentação no Estado, no Brasil e no mundo. O fundo é de interesse de todos, porque o volume de recursos que passa pela secretaria para esse fim é gigantesco — acrescentou Marjorie Kauffmann, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura.

A ideia é financiar o fundo com recursos próprios, em parceria com municípios, governo federal, organizações da sociedade civil e doações de pessoas físicas.

Entre os benefícios citados pelo governo está o aumento do financiamento para castração de animais, apoio a abrigos, campanhas para adoção e cuidado com equinos.

— Precisamos unir forças para construir uma sociedade que entenda a formação das famílias multiespécies. Estamos vivendo uma mudança no ordenamento jurídico, em que os animais são agentes de direito, e não apenas sujeitos do direito — comentou Henrique dos Reis Noronha, secretário-geral do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS.