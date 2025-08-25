Ambiente

Baixas temperaturas
Notícia

Frio predomina e chuva retorna em parte do RS nesta terça-feira; confira a previsão

Norte, Noroeste e Serra terão instabilidade, enquanto demais regiões seguem com tempo firme e amanhecer gelado

Leonardo Martins

