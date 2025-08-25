Frio predomina e chuva retorna em parte do RS nesta terça-feira; confira a previsão

Massa de ar frio segue influenciando o território gaúcho e mantém as temperaturas baixas. André Ávila / Agencia RBS

O tempo deve ficar estável e sem chuva na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (26). A atuação de uma massa de ar frio deve garantir um amanhecer gelado, com chance de geada na região da Campanha.

O sol aparece entre nuvens passageiras, mas as temperaturas não se elevam muito e a sensação de frio persiste em todas as regiões.

No entanto, o tempo será diferente no Norte, Noroeste e na Serra, onde a instabilidade predomina. Nessas áreas, há chance de pancadas de chuva a qualquer momento, que podem variar de moderadas a fortes.

Mesmo nessas regiões, a massa de ar frio segue influenciando e mantém as temperaturas baixas, reforçando a sensação gelada ao longo do dia.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (26)

Região Metropolitana

Sol e nuvens predominam o dia. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 8°C e a máxima, de 18°C.

Serra

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. A precipitação segue durante a noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 6ºC e 16ºC.

Campanha

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 7ºC e 19ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 22ºC.

Região Sul

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Capão da Canoa, a mínima é de 7ºC e a máxima, de 17ºC.

Região Central

Dia ensolarado. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Santa Maria, mínima de 6ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. O tempo fica firme pela noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 6°C e máxima de 13°C.

Região Noroeste

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 19ºC.