Frio predomina e chuva retorna em parte do RS nesta terça-feira; confira a previsão

O tempo deve ficar estável e sem chuva na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (26). A atuação de uma massa de ar frio deve garantir um amanhecer gelado, com chance de geada na região da Campanha.
O sol aparece entre nuvens passageiras, mas as temperaturas não se elevam muito e a sensação de frio persiste em todas as regiões.
No entanto, o tempo será diferente no Norte, Noroeste e na Serra, onde a instabilidade predomina. Nessas áreas, há chance de pancadas de chuva a qualquer momento, que podem variar de moderadas a fortes.
Mesmo nessas regiões, a massa de ar frio segue influenciando e mantém as temperaturas baixas, reforçando a sensação gelada ao longo do dia.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (26)
Região Metropolitana
Sol e nuvens predominam o dia. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 8°C e a máxima, de 18°C.
Serra
Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. A precipitação segue durante a noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 6ºC e 16ºC.
Campanha
Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Bagé, as marcas ficam entre 7ºC e 19ºC.
Fronteira Oeste
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 22ºC.
Região Sul
Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 18ºC.
Litoral Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Em Capão da Canoa, a mínima é de 7ºC e a máxima, de 17ºC.
Região Central
Dia ensolarado. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Santa Maria, mínima de 6ºC e máxima de 19ºC.
Região Norte
Pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. O tempo fica firme pela noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 6°C e máxima de 13°C.
Região Noroeste
Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 19ºC.
