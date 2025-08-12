Fim da onda de frio, geada na Serra e sol pelo RS: confira como fica a previsão do tempo nesta quarta-feira

Onda de frio chega ao fim nesta quarta-feira (13). Duda Fortes / Agencia RBS

A quinta onda de frio do ano, responsável pela baixa temperatura no Rio Grande do Sul nos últimos dia, chega ao fim nesta quarta-feira (13). Os índices nos termômetros seguirão baixos, mas não são esperados extremos.

Conforme a Climatempo, uma nova frente fria de fraca intensidade irá se deslocar em alto mar pela costa do Estado. O sistema não será capaz de provocar chuva. Ele irá passar acompanhado de uma massa de ar frio, a qual contribuirá para a manutenção da temperatura reduzida. Porém, sem previsão de uma nova onda de frio.

Vacaria: mínima de 5ºC e máxima de 17ºC

mínima de 5ºC e máxima de 17ºC Imbé: mínima de 10ºC e máxima de 20ºC

mínima de 10ºC e máxima de 20ºC São Borja: mínima de 9ºC e máxima de 23ºC

mínima de 9ºC e máxima de 23ºC Encruzilhada do Sul: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

mínima de 9ºC e máxima de 19ºC Erechim: mínima de 8ºC e máxima de 19ºC

Na maior parte do território gaúcho, a quarta-feira irá amanhecer gelada e com chance de formação de neblina. O sol aparece ainda pela manhã, e a sensação fica amena durante a tarde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para a existência de condições para ocorrência de geada na Serra, especialmente nos pontos mais altos. O órgão está com um alerta de perigo potencial em vigor durante a madrugada e a manhã. O risco é considerado leve para a agricultura.

Inmet está com alerta de geada no RS. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A previsão indica que a chuva pode retornar ao Estado de modo fraco na quinta-feira (14), em áreas da Região dos Vales, da Região Metropolitana e da Serra, durante a madrugada e pela manhã. Nas demais áreas, o tempo continua firme e com predomínio de sol. A tendência é que, até o fim da semana, a massa de ar polar garanta um amanhecer gelado com aumento parcial da temperatura à tarde.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (13)

Região Metropolitana

Dia de sol com aumento de nuvens à tarde. Nebulosidade continua à noite, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

Quarta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 18ºC.

Campanha

Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 9°C e 17°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 9ºC a 22ºC.

Região Sul

É esperado um dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 9ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Sol aparece durante o dia e nuvens aumentam à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 20ºC.

Região Norte

Quarta-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Em Passo Fundo, mínima de 7ºC e máxima de 19ºC.

Região Noroeste

Previsão de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Santa Rosa, mínima de 9ºC e máxima de 22ºC.

Litoral Sul

Região deve observar sol durante o dia e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 15ºC.

*Produção: Carolina Dill

