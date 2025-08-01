Ambiente

Cruzeiro do Sul e Muçum
Notícia

Com saldo final de campanha do Pix, áreas devastadas por enchentes vão virar parques ecológicos no Vale do Taquari

Em momentos de cheia, locais também devem servir de área de drenagem para amenizar impactos. Donos de terrenos serão indenizados

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

