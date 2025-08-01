Com saldo final de campanha do Pix, áreas devastadas por enchentes vão virar parques ecológicos no Vale do Taquari

Área de arrasto do Rio Taquari n localidade de Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As zonas de arrasto de Cruzeiro do Sul e Muçum, no Vale do Taquari, serão transformadas em parques ecológicos. Um projeto do Governo do Estado irá utilizar R$ 2,77 milhões do saldo final da campanha Pix SOS Rio Grande do Sul para a recuperação ambiental das áreas.

A proposta prevê a criação de parques lineares, que seguem o leito do Rio Taquari, com espaços públicos de lazer e convivência. O objetivo é que, em momentos de cheia, o local também atue como área de drenagem, absorvendo e mitigando parte dos impactos.

A empresa Embyá Paisagismo, Urbanismo e Arquitetura Ltda., que foi selecionada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), começou os trabalhos por uma área de 249 mil metros quadrados na localidade de Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul. O serviço deve ser feito em quatro meses.

Depois, o estudo preliminar será feito para o parque de 28 mil metros quadrados de Muçum. A estimativa é que essa etapa seja concluída até o final do ano.

Os espaços foram mapeados (veja abaixo) a partir de um estudo feito pela Universidade do Vale do Taquari (Univates). As localidades foram devastadas pelas enchentes dos últimos anos, tornando inviável manter moradias.

Zonas de arrasto:

Passo de Estrela, Cruzeiro do Sul

Área em vermelho mostra locais varridos pelas águas em Cruzeiro do Sul. Sedur / Divulgação

Muçum

Em Muçum, parque vai ocupar 28 mil metros quadrados. Sedur / Divulgação

Famílias serão indenizadas

Os municípios ficarão responsáveis pela limpeza dos terrenos, além de identificar e cadastrar os donos das áreas. Segundo a Sedur, a maior parte dos moradores já saiu das casas que ficavam no local, e as famílias serão indenizadas.

— A gente aguarda a tramitação de uma estratégia a nível de Estado para definição de como vai acontecer a indenização destas pessoas, porque a grande maioria é de áreas particulares e precisa-se aproveitar este momento em que há uma grande oferta de casas, de moradias, tanto pelo governo federal como pelo governo do Estado, para que aconteça a troca. A pessoa destina aquela área que foi devastada, aquela área passa a ser propriedade do Estado, do município e, em troca, ela recebe um terreno e uma casa — afirma o titular da Sedur, Marcelo Caumo, ex-prefeito de Lajeado, também no Vale do Taquari.