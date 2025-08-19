Ciclone extratropical se desloca e provoca chuva e vento forte no RS nesta quarta-feira; rajadas podem chegar a 100 km/h

Porto Alegre deve observar chuva pela manhã. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O tempo instável segue no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (20). A frente fria e o ciclone extratropical, que provocaram chuva no Estado, se deslocam em direção ao oceano, mas ainda favorecem a ocorrência de novas pancadas em todas as regiões.

Conforme a Climatempo, durante a madrugada até o período da manhã, há risco de chuva forte e até temporais localizados, especialmente na Região Central, na Região dos Vales, na Região Metropolitana, no Norte, na Serra, na Campanha, no Sul e no Litoral.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul seguem com alerta de potencial de perigo para tempestade, com vento e descargas elétricas. O acumulado pode ficar entre 5 e 30 milímetros no dia, podendo chegar em 50 milímetros no Norte, na Costa Doce, no Litoral Médio e na Região Metropolitana.

Maiores volumes de chuva

Sarandi : 20,79 milímetros

: 20,79 milímetros Iraí: 20,56 milímetros

20,56 milímetros Frederico Westphalen: 19,87 milímetros

19,87 milímetros Sertão: 19,03 milímetros

19,03 milímetros Três Passos: 19,03 milímetros

Inmet está com alerta amarelo, o mais brando entre os níveis de intensidade. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Vento forte

A partir do deslocamento do ciclone em direção ao mar, os gaúchos devem observar um enfraquecimento gradual da instabilidade ao longo das horas. No entanto, as rajadas de vento seguem como destaque. A ventania pode soprar entre 45 a 80 km/h pelo Estado e chegar aos 100 km/h no Litoral e na Serra. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está com alerta válido até 15h, indicando que há risco alto de queda de árvores e de energia.

CEEE Equatorial está mobilizada diante do alerta

A CEEE Equatorial informou que ativou seu plano de contingência diante do alerta iniciado na terça-feira (19) para ocorrência de temporais e de ventania, diante da passagem do ciclone. A medida coloca em prontidão as 13 bases operacionais e equipes para enfrentar os evento previstos. Ocorrências podem ser comunicadas por meio dos canais oficiais:

WhatsApp Clara: (51) 3382-5500

Site: www.equatorialenergia.com.br

Central de Atendimento: 0800 721 2333

Temperatura

A temperatura continua amena. A maior máxima é esperada no litoral norte e em parte do nordeste do Rio Grande do Sul, em cidades como Xangri-lá e Osório, onde os índices podem atingir 24ºC. A menor mínima do dia é prevista na Serra, na Fronteira Oeste, no Norte e no Noroeste, em municípios como São José dos Ausentes e Marau, que devem observar 11ºC e 12ºC, respectivamente.

Xangri-lá: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

mínima de 15ºC e máxima de 24ºC Osório: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

mínima de 15ºC e máxima de 24ºC São José dos Ausentes: mínima de 11ºC e máxima de 18ºC

mínima de 11ºC e máxima de 18ºC Marau: mínima de 12ºC e máxima de 17ºC

Tendência para os próximos dias

A Climatempo afirma que o sol volta a aparecer entre nuvens na quinta (21). Faz frio pela manhã, mas os termômetros apresentam elevação gradual à tarde. Na sexta-feira (22), entretanto, retorna o alto risco de instabilidade. A chuva mais intensa deve ocorrer no Oeste, nas Missões, na Campanha, no Centro, no Sul e no Leste. Nas áreas mais ao norte do RS, as pancadas devem ser mais isoladas.

Os ventos, combinados ao solo já encharcado pelas chuvas recentes, aumentam o risco de quedas de árvores, destelhamentos, danos estruturais e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (20)

Região Metropolitana

É esperado sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Porto Alegre, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

Sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 19ºC.

Campanha

Nublado com chuva de manhã. À tarde pode garoar. O tempo abre à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 13°C e 16°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 13ºC a 20ºC.

Região Sul

Quarta-feira de sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Dia de sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Tramandaí, a mínima é de 16ºC e a máxima, de 23ºC.

Região Central

Chove ocorre durante a madrugada. Sol aparece com muitas nuvens durante o dia. Noite com nebulosidade. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 17ºC.

Região Norte

Previsão de chuva durante a madrugada. Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Passo Fundo, mínima de 12ºC e máxima de 18ºC.

Região Noroeste

Há previsão de chuva para a madrugada. Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Nebulosidade segue à noite. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.

Litoral Sul

Sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 15ºC e 18ºC.

*Produção: Carolina Dill

