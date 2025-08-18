Ciclone extratropical deixa RS sob alerta para temporal nesta terça-feira; veja como fica o tempo na sua região

Um novo ciclone extratropical começa a ganhar forma sobre a Argentina e será capaz de influenciar no tempo do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (19). Conforme a Climatempo, o sistema dará origem a uma nova frente fria, que avançará pelo Centro-Sul do Brasil, reforçando a previsão de chuva forte e deixando cidades gaúchas sob alerta.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com aviso de perigo para ocorrência de tempestade na Região Central, Fronteira Oeste, Campanha, Sul, Missões e parte do Norte. O comunicado indica que a chuva mais intensa pode iniciar já nesta madrugada e que pancadas isoladas podem ocorrer até quarta-feira (20).
Há risco para volume expressivo de chuva, além de vento intenso que pode chegar a 100 km/h, raios e chance de queda de granizo. Não se descarta a possibilidade de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
A Defesa Civil do RS está com alerta para todas as regiões. O órgão aponta que o acumulado deve variar entre 10 e 40 milímetros durante o dia e podem chegar aos 60mm no oeste, na campanha e no centro do Estado.
Maiores acumulados previstos:
- Bagé: 31,18 milímetros
- Chuí: 27,5 milímetros
- Barra do Quaraí: 25,3 milímetros
- Dom Pedrito: 23,62 milímetros
- Maçambará: 22,71 milímetros
Fonte: Climatempo
A condição será de muita nebulosidade ao longo das horas. Nas demais regiões, há condição para pancadas de chuva com fraca a forte intensidade.
O Inmet está com alerta de perigo potencial para tempestade, o mais brando entre os níveis de atenção. O aviso indica que há chance da precipitação causar danos, mas ainda não é garantia de que ocorrerá.
Ao final do dia, as rajadas de vento costeiros ganham força e sopram com mais força no Litoral, no Extremo Sul e na Costa Doce. O vento pode chegar a 70 km/h no interior gaúcho e a 90 km/h entre o leste e a costa.
Tendência para os próximos dias
O tempo seguirá instável na quarta-feira (20). A frente fria e o ciclone se deslocam lentamente em direção ao Atlântico Central, mas continuam favorecendo a ocorrência de chuva em todas as regiões. A previsão indica que o sol volta a aparecer na quinta (21).
Conforme a Climatempo, temperatura mais amena é resultado do avanço de uma nova massa de ar frio, associada à frente fria que passou.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (19)
Região Metropolitana
Muitas nuvens são esperadas o dia todo. Pode chover durante a terça-feira. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 22ºC.
Serra
Predomínio de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Pode chover durante o dia. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.
Campanha
Nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. Em Bagé, as marcas ficam entre 14°C e 19°C.
Fronteira Oeste
Tempo nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 16ºC a 19ºC.
Região Sul
Chuvoso durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.
Litoral Norte
Terça-feira começa com sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 16ºC.
Região Central
Sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã, seguido por pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.
Região Norte
Previsão de sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, mínima de 14ºC e máxima de 23ºC.
Região Noroeste
Dia começa com sol e períodos de céu nublado. À noite, chove forte. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.
Litoral Sul
Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 15ºC e 18ºC.
*Produção: Carolina Dill
É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!