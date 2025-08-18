Ciclone extratropical deixa RS sob alerta para temporal nesta terça-feira; veja como fica o tempo na sua região

Temporais são esperados em toda a faixa centro-norte do RS. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um novo ciclone extratropical começa a ganhar forma sobre a Argentina e será capaz de influenciar no tempo do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (19). Conforme a Climatempo, o sistema dará origem a uma nova frente fria, que avançará pelo Centro-Sul do Brasil, reforçando a previsão de chuva forte e deixando cidades gaúchas sob alerta.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com aviso de perigo para ocorrência de tempestade na Região Central, Fronteira Oeste, Campanha, Sul, Missões e parte do Norte. O comunicado indica que a chuva mais intensa pode iniciar já nesta madrugada e que pancadas isoladas podem ocorrer até quarta-feira (20).

Há risco para volume expressivo de chuva, além de vento intenso que pode chegar a 100 km/h, raios e chance de queda de granizo. Não se descarta a possibilidade de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

A Defesa Civil do RS está com alerta para todas as regiões. O órgão aponta que o acumulado deve variar entre 10 e 40 milímetros durante o dia e podem chegar aos 60mm no oeste, na campanha e no centro do Estado.

Maiores acumulados previstos:

Bagé: 31,18 milímetros

31,18 milímetros Chuí: 27,5 milímetros

27,5 milímetros Barra do Quaraí: 25,3 milímetros

25,3 milímetros Dom Pedrito: 23,62 milímetros

23,62 milímetros Maçambará: 22,71 milímetros

Fonte: Climatempo

Maior parte do RS está sob alerta de perigo para tempestade. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A condição será de muita nebulosidade ao longo das horas. Nas demais regiões, há condição para pancadas de chuva com fraca a forte intensidade.

O Inmet está com alerta de perigo potencial para tempestade, o mais brando entre os níveis de atenção. O aviso indica que há chance da precipitação causar danos, mas ainda não é garantia de que ocorrerá.

Ao final do dia, as rajadas de vento costeiros ganham força e sopram com mais força no Litoral, no Extremo Sul e na Costa Doce. O vento pode chegar a 70 km/h no interior gaúcho e a 90 km/h entre o leste e a costa.

Inmet indica que há perigo potencial para tempestade na Região Metropolitana, em parte do Norte e da Serra. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Tendência para os próximos dias

O tempo seguirá instável na quarta-feira (20). A frente fria e o ciclone se deslocam lentamente em direção ao Atlântico Central, mas continuam favorecendo a ocorrência de chuva em todas as regiões. A previsão indica que o sol volta a aparecer na quinta (21).

Conforme a Climatempo, temperatura mais amena é resultado do avanço de uma nova massa de ar frio, associada à frente fria que passou.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (19)

Região Metropolitana

Muitas nuvens são esperadas o dia todo. Pode chover durante a terça-feira. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 22ºC.

Serra

Predomínio de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Pode chover durante o dia. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.

Campanha

Nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. Em Bagé, as marcas ficam entre 14°C e 19°C.

Fronteira Oeste

Tempo nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 16ºC a 19ºC.

Região Sul

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 18ºC.

Litoral Norte

Terça-feira começa com sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 10ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Sol aparece entre muitas nuvens durante a manhã, seguido por pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre temporal. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.

Região Norte

Previsão de sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, mínima de 14ºC e máxima de 23ºC.

Região Noroeste

Dia começa com sol e períodos de céu nublado. À noite, chove forte. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Litoral Sul

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 15ºC e 18ºC.

*Produção: Carolina Dill