Chuva isolada e queda da temperatura: como fica o tempo no RS nesta terça-feira

Após o início da semana com instabilidade, o sol volta a aparecer nesta terça-feira (5) no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o dia será marcado por temperaturas baixas, devido à atuação de uma massa de ar polar.

Segundo a Climatempo, haverá condições para chuviscos isolados no Litoral Norte e na Região Nordeste, por conta da circulação de umidade sobre a atmosfera local.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para ocorrência de tempestade nesta mesma porção. A previsão indica que a precipitação pode ocorrer principalmente durante a madrugada e o amanhecer. O aviso é válido até as 10h.

No decorrer das horas, a condição de chuva diminui e o sol se destaca entre nebulosidade variável durante à tarde.

Como fica a temperatura

De acordo com a Climatempo, a massa de ar polar que entrou no Rio Grande do Sul após a passagem da frente fria no final de semana continua influenciando na queda da temperatura. Diante da circulação do ar frio, há ainda chance de formação de geada na região sul do Estado durante as primeiras horas do dia.

Na Campanha, em cidades como Pinheiro Machado e Piratini, a terça-feira amanhece com índices próximos a 4ºC. O termômetro chega a 12ºC. Já em Quaraí, na Fronteira Oeste, e em Cachoeira do Sul, no Centro, as marcas ficam entre 7ºC e 16ºC.

Em Viamão, na Região Metropolitana, a mínima será de 11ºC e a máxima, de 16ºC. Em Santo Ângelo e em São Luiz Gonzaga, na região das Missões, entre 10ºC e 18ºC.

Qual a tendência para os próximos dias

A quarta-feira (6) deve amanhecer bem gelada. De acordo com a Climatempo, há chance de formação de nevoeiros pontuais sobre o leste do Estado. A tendência é que o dia seja de sol, com poucas nuvens no céu ao longo da tarde. A temperatura continua baixa e a sensação de frio persiste.

Na quinta-feira (7), há previsão da passagem de uma nova frente fria. Ela deve avançar pelo alto mar na altura da Região Sul de maneira rápida, porém, aumentando a possibilidade para ocorrência de temporais entre o leste e norte do Rio Grande do Sul. A partir desse cenário, a semana deve finalizar fria e úmida.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (5)

Região Metropolitana

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Previsão de sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 9ºC e 12ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas ficam entre 4°C e 13°C.

Fronteira Oeste

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 17ºC.

Região Sul

Terça-feira de sol, com geada ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. Noite de céu limpo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 6ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 15ºC.

Região Norte

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 9ºC e 16ºC.

Região Noroeste

Sol é esperado o dia todo, sem nuvens no céu. As nuvens aumentam à noite. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 11ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

Terça-feira de sol o dia todo. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 13ºC.

