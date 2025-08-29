Chuva forte, nebulosidade e calor de 30°C: veja como fica o tempo no RS neste fim de semana 

Precipitação pode começar já a partir do fim da manhã de domingo em algumas regiões. Renan Mattos / Agencia RBS

Após vários dias de sol, o fim de semana será marcado pelo retorno da chuva na metade oeste do Rio Grande do Sul. Já no restante do território gaúcho, o tempo seguirá estável.

Outro destaque para o final de semana é a elevação da temperatura. No sábado (30) e no domingo (31), as mínimas sobem um pouco mais e as máximas se aproximam dos 30ºC.

Como fica o tempo no sábado

O sábado será de sol entre nuvens em grande parte do Estado. Conforme a Climatempo, a nebulosidade pode aparecer no Sul e na faixa litorânea, mas não há previsão de chuva para o dia.

Após a ausência de precipitação e a recente entrada de ar frio no Rio Grande do Sul, as temperaturas voltam a subir gradualmente, especialmente em áreas do interior.

O período da manhã será agradável e, à tarde, o calor predominará. O aquecimento será mais intenso no Oeste, nas Missões, no Noroeste e na Região Central, onde as temperaturas se aproximam dos 30 °C.

Porto Alegre: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

Como fica o tempo no domingo

No último dia de agosto, a atuação de uma área de baixa pressão sobre a Argentina e um fluxo de umidade oriundo da Amazônia provocam pancadas de chuva pelo interior do Estado. Além disso, rajadas moderadas de vento podem ocorrer em todo o território gaúcho a qualquer momento.

De acordo com a Climatempo, o dia começa com sol entre nuvens, mas a chuva avança ao longo do domingo sobre áreas do Oeste, das Missões, da Região Central e de parte da Campanha. Nessas regiões, não se descartam pancadas mais fortes.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul – incluindo o Norte, os Vales, a Serra e a Região Metropolitana de Porto Alegre – o tempo fica nublado, mas sem chuva.

A temperatura fica agradável e quente, principalmente durante o período da tarde. A máxima fica na casa dos 25ºC em grande parte das áreas.

Porto Alegre: mínima de 16ºC e máxima de 25ºC

Tendência para o início da próxima semana

A previsão indica que setembro começará com a formação de uma nova frente fria, que pode deixar o tempo nublado e favorecer novamente a ocorrência de chuva no Oeste, na Campanha, no Sul, na Região Central e nos Vales, além de cidades das Missões e do Noroeste gaúcho. As pancadas podem ser de forte intensidade.

No Norte, na Serra, na Região Metropolitana e no Litoral Norte, a nebulosidade se sobressai. Não há previsão de chuva na segunda-feira (1º). Assim como nos dias anteriores, a expectativa é que o amanhecer seja mais ameno e a temperatura entre em elevação, trazendo uma sensação mais quente.