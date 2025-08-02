Chuva forte e temperaturas baixando: veja a previsão do tempo para o domingo no RS

Sábado teve tempo carregado na região metropolitana de Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

O tempo deve seguir instável no Rio Grande do Sul neste domingo (3). A tendência é que o deslocamento da frente fria que atinge o Estado intensifique as chuvas, com pancadas em diversas regiões ao longo do dia, conforme informações da Climatempo. Os maiores acumulados esperados para o domingo ficam entre 30 e 50 mm/dia, nas regiões Central e em parte dos Vales, podendo alcançar os 100 mm nas Missões e no Noroeste.

Nas demais regiões, os acumulados devem ficar entre 10 e 30 mm, como na Costa Doce, na Região Metropolitana, na Serra e no Norte. A precipitação deve ser acompanhada de raios e temporais, com queda de granizo e rajadas de vento entre 50 e 80 km/h, podendo atingir os 90 km/h, de acordo com informações da Defesa Civil do RS.

Temperaturas caindo

As temperaturas devem cair, mas não haverá frio intenso no domingo. Em virtude da nebulosidade, da chuva e por conta da circulação de ar frio, os termômetros já não sobem tanto ao longo do dia, garantindo uma sensação mais amena e de frio durante os intervalos de chuva.

Leia Mais Temporais e temperaturas próximas dos 30°C: veja a previsão do tempo para o fim de semana no RS

Em Porto Alegre, o domingo será de tempo instável e com céu encoberto. A chuva começa ainda pela manhã e persiste ao longo do dia, variando de intensidade. Os termômetros devem marcar no máximo 19ºC, e mínima de 14ºC.

Na Serra, pela manhã, haverá risco para chuva forte em algumas áreas, com potencial para raios e rajadas de vento. As temperaturas seguem mais amenas durante a tarde. Em Caxias do Sul, a temperatura deve chegar a 18ºC, e a mínima será de 15ºC, assim como em Canela e Gramado.

Alertas de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas de tempestade válidos ao longo do domingo no Rio Grande do Sul. Os dois alertas são amarelos, indicando risco de tempestade em diversas áreas.

O primeiro alerta, em vigor a partir das 21h deste sábado (2), indica chuva de até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O alerta vale para as regiões da Serra, Sul, Noroeste, Central, Metropolitana e Nordeste.

O segundo alerta, também amarelo, vale da meia-noite até 11h da manhã de domingo. Conforme o Inmet, há risco de chuva de até 50 mm, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O alerta engloba faixa que envolve as regiões Central, Sul, Metropolitana e Noroeste do RS.

Leia Mais Falta de luz ainda afeta 21 mil pontos no Sul do Estado

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (3)

Região Metropolitana

A previsão do tempo para domingo é de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC e a máxima, de 19ºC.

Serra

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 15ºC e 17ºC.

Campanha

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. Em Bagé, as marcas ficam entre 13°C e 15°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 16ºC a 21ºC.

Região Sul

Sol aparece com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 13ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva de manhã e à noite. Abertura de sol à tarde, sem chuva. Em Tramandaí, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Tempo chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Maria, mínima de 15ºC e máxima de 20ºC.

Região Norte

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 15ºC e 19ºC.

Região Noroeste

Tempo chuvoso, com temporal de manhã. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 21ºC.

Litoral Sul