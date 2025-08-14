Baleia-franca e filhote semi-albino "gaúcho" são vistos no mar de Santa Catarina; veja vídeo

Baleia-franca e filhote foram filmadas por arquiteto gaúcho. Lucas Cuervo Moura / Arquivo Pessoal

Uma prática frequente de um morador da Praia do Siriú, em Santa Catarina, gerou imagens curiosas de uma mamãe baleia e seu filhote nadando nas águas da região. O que chama atenção: o filhote é praticamente todo branco, algo raro.

O arquiteto gaúcho, Lucas Cuervo Moura, 48 anos, mora em uma casa na região desde fevereiro deste ano. Ele conta que tem o costume de fazer sobrevoos altos de drones para ver as baleias na água (veja vídeo abaixo). Na quarta-feira (13), por volta das 13h, foi quando teve a surpresa.

Como explica a bióloga Karina Groch, diretora de pesquisa do ProFRANCA/Instituto Australis, as imagens mostram baleias-francas e o filhote é semi-albino. É possível ver umas pequenas pintas pretas pelo corpo dele.

— Essa parte branca do corpo fica cinza, conforme o filhotinho cresce. Isso é uma característica genética, uma espécie de mutação genética que é herdada da fêmea. A baleia fêmea tem também umas manchas cinzas no corpo, que é essa característica que é passada para o filhote — detalha Karina.

A bióloga destaca que, em média, nos últimos três anos, nasceram pelo menos 100 filhotes por ano no litoral sul do Brasil, onde costumam ocorrer os nascimentos. Desses, no máximo, 3% eram semi-albinos. Ou seja, eles são minoria. E, por conta da genética, costumam ser machos.

Filhote pode ser gaúcho

A baleia que aparece no vídeo está entre as mais de 1,2 mil já identificadas no Catálogo Brasileiro de Fotoidentificação das Baleias-Francas mantido pelo ProFRANCA/Instituto Australis.

Segundo Karina, em 6 de julho, ela foi avistada em Rio Grande, na Praia do Cassino. Em 22 de julho, apareceu na Guarda do Embaú (SC), próximo à Praia do Siriú. Desde então, a dupla fica vagando na região.

A aposta da bióloga é de que o filhote tenha nascido em águas gaúchas.

— Eles precisam de uma água mais calma e protegida, senão o filhote não consegue sobreviver. Tem uma série de aprendizados que ele precisa ter a partir do momento em que nasce e, para a fêmea, é mais difícil de cuidar do filhote recém-nascido em alto-mar. Então, com certeza, ele nasceu ali próximo da costa e existe uma grande possibilidade de que seja gaúcho. Por que eu falo que é grande chance? Porque também pode ter nascido no litoral do Uruguai, aí não temos como saber porque as baleias também se aproximam da costa — esclarece.

Na costa brasileira, neste ano, de acordo com a especialista, já foram vistos mais outros cinco semi-albinos: no litoral de Santa Catarina, do Paraná e do Espírito Santo.

Amamentação

Lucas, que fez os registros, percebeu uma movimentação na água que poderia indicar que o filhote estava mamando. E a bióloga Karina confirma:

— Tem uma hora que o filhote mergulha e põe a cabeça embaixo da fêmea. É bem possível que ele esteja mamando, sim, porque as fendas mamárias da fêmea ficam ali embaixo, naquela região ventral, da barriga, então dá para ver que ele mergulha, volta para cima, respira e mergulha de novo. Isso também é característica de um momento de amamentação.

Convivência com as baleias

Antes sem contato tão frequente com as baleias, Lucas agora percebe que começa a criar vínculo com as que ficam na região.

— A cada vez, fica mais impressionante conviver com as baleias. Literalmente conviver, porque elas estão muito próximas durante essa época do ano. E tu começa a ter esse dia a dia e a descobrir cada vez mais coisas sobre elas ou sobre aquela específica que está ali — destaca.

Ele conta que, em determinados momentos, elas dão pulos e ficam com metade do corpo para fora da água:

— É toda vez impressionante, porque é um animal muito grande. Então é muito forte. Não temos mais dinossauros. No Brasil, não temos elefantes. Nessa escala de bichos grandes que temos aqui no Brasil, são as baleias. E é impressionante. É um bicho muito grande. É admirável.

Curiosidades