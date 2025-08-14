Ambiente

Baleia-franca e filhote semi-albino "gaúcho" são vistos no mar de Santa Catarina; veja vídeo

Registro foi feito por morador da Praia do Siriú e mostra os animais interagindo nas águas

Isadora Garcia

Trends

