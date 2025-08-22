Após ação judicial, governo do RS propõe revogar leilão de animais do Zoológico de Sapucaia do Sul

Edital incluía a venda de 150 cisnes-negros, 20 pavões, sete jegues e dois pôneis. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O governo do Estado pretende revogar o edital que leiloou animais do Zoológico de Sapucaia do Sul, no Vale do Sinos. A proposta foi acordada em uma audiência de conciliação realizada nesta quinta-feira (21) entre a administração estadual e a ONG Princípio Animal. A oficialização do acordo ainda depende da autorização da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) em um prazo de 15 dias.

O processo havia sido suspenso em janeiro após a organização entrar com uma ação civil pública, argumentando que o formato do leilão era incompatível com o objetivo de assegurar o bem-estar dos animais.

O edital incluía a venda de 150 cisnes-negros, 20 pavões, sete jegues e 2 pôneis. Cem animais foram arrematados por 28 compradores. O valor foi de R$ 137 mil.

Após a decisão, a ONG de manifestou por meio de nota, afirmando que trata-se da "efetivação dos direitos dos animais":

"Nós entendemos como um passo na efetivação dos direitos dos animais. O que motivou a Princípio Animal ingressar com a ação judicial foi o fato do edital não respeitar os animais enquanto sujeitos de direitos, tratando-os como coisas", enviou organização à reportagem de Zero Hora.

O acordo

Conforme o Tribunal de Justiça do RS (TJRS), para encerrar o processo, o Estado propôs revogar o edital, devolvendo o dinheiro e garantindo a permanência dos animais no zoológico.

Segundo a juíza de direito titular da Vara Regional Ambiental, Patrícia Laydner, responsável pela decisão da suspensão, também ficou estabelecido que, caso haja novamente um leilão, o cuidado com os animais deverá ser considerado.

Na decisão de janeiro, a magistrada havia proibido a entrega dos animais após entender que a venda não seguia os princípios de proteção animal e a legislação ambiental.