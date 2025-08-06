Antes da queda da temperatura, nova frente fria avança e provoca temporais no RS nesta quinta-feira 

Chuva pode alcançar os 50 milímetros em algumas cidades. André Ávila / Agencia RBS

Temporais são esperados na maior parte da metade norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (7), incluindo em Porto Alegre. Conforme a previsão da Climatempo, a chuva mais intensa pode ocorrer a qualquer hora do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que há potencial de perigo para áreas como Norte, Serra e Região Metropolitana, onde podem ser observados acumulados de 50 milímetros e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. Este alerta é válido, pelo menos, até o fim da quinta-feira.

Na Fronteira Oeste, o dia fica nublado. Em áreas da Campanha e do Extremo Sul, pode chover fraco.

O cenário está sendo motivado pela atuação de uma frente fria em alto mar e pela circulação de vento em diferentes níveis da atmosfera, capazes de influenciar na formação de nuvens carregadas. Conforme a Climatempo, ao longo desta quinta, a temperatura não deve variar muito:

Pinheiro Machado: mínima de 8ºC e máxima de 13ºC

mínima de 8ºC e máxima de 13ºC Estância Velha: mínima de 14ºC e máxima de 20ºC

mínima de 14ºC e máxima de 20ºC Santana do Livramento: mínima de 9ºC e máxima de 16ºC

mínima de 9ºC e máxima de 16ºC São José dos Ausentes: mínima de 9ºC e máxima de 14ºC

mínima de 9ºC e máxima de 14ºC Osório: mínima de 14ºC e máxima de 19ºC

Alerta do Inmet é válido até as 23h59min de quinta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Na retaguarda da frente fria, uma forte massa de ar polar avança sobre o Brasil, o que fará com que a temperatura reduza em todo o Estado até sábado (9). A tendência é que a semana termine com a ação de um novo ciclone extratropical, mantendo a condição de tempo instável.

Como fica o tempo nos próximos dias

O ciclone extratropical se forma em alto mar na costa do RS na sexta-feira (8). A partir disso, são previstas pancadas de chuva e vento forte sobre a faixa Norte e Leste, com chance de temporais localizados, especialmente na Serra. No Oeste e na Campanha, pode ocorrer chuvisco, com tendência de enfraquecimento até o fim do dia.

A temperatura já deve começar a cair durante a sexta-feira, conforme o ar polar entra no país. A queda mais significativa é prevista para a tarde e à noite, sobretudo na região serrana.

No sábado (9), pancadas de chuva ocorrem sobre a metade leste, devido ao ciclone. A precipitação é esperada a qualquer momento do dia. Por outro lado, no Oeste e no Noroeste, o tempo firme volta a predominar. Em paralelo, a massa de ar polar continua ingressando, mantendo o frio.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (6)

Região Metropolitana

Dia começa com sol entre muitas nuvens, passando a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite serão chuvosas. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 18ºC.

Serra

Quinta-feira com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 12ºC e 16ºC.

Campanha

A previsão indica que o dia começa com sol entre muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. À noite, a chuva para. Em Bagé, as marcas ficam entre 9°C e 14°C.

Fronteira Oeste

Região deve observar uma quinta-feira com sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 10ºC a 18ºC.

Região Sul

Manhã de sol entre muitas nuvens. Tempo passa a chuvoso à tarde e a precipitação não para à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Tempo nublado com chuva forte de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, sem chuva. Em Tramandaí, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 19ºC.

Região Central

Nublado com chuva pela manhã. Sol aparece e as nuvens diminuem à tarde. Noite com nebulosidade. Em Santa Maria, mínima de 12ºC e máxima de 17ºC.

Região Norte

Dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 13ºC e 17ºC.

Região Noroeste

Quinta-feira chuvosa durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 18ºC.

Litoral Sul

Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Noite chuvosa. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 15ºC.

*Produção: Carolina Dill