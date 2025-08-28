Ambiente

Fim de agosto
Notícia

Antes da chuva, sexta-feira será ensolarada e quente no RS; veja como fica o tempo na sua região

Temperatura se aproxima dos 30ºC em áreas mais interioranas do território gaúcho, como na Fronteira Oeste e na região das Missões. Rajadas de vento mais fortes são esperadas no Sul

Zero Hora

