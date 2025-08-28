Antes da chuva, sexta-feira será ensolarada e quente no RS; veja como fica o tempo na sua região

Em Porto Alegre, o dia será marcado pela presença de sol entre poucas nuvens. Félix Zucco / Agencia RBS

Os gaúchos terão mais um dia ensolarado nesta sexta-feira (29), com expectativa de calor em todo o Rio Grande do Sul, antecipando a chegada da chuva prevista para o fim de semana.

A Climatempo indica que o sol aparece entre poucas nuvens no Oeste, nos municípios das Missões, na Região Central, no Noroeste, no Norte e na Serra.

Na Região Sul e nas cidades da Costa Coce, o céu terá um pouco mais de nebulosidade, mas sem previsão de precipitação. Nessas áreas, apesar do tempo firme, rajadas de vento oriundas do oceano ganham força ao longo do dia e podem ultrapassar os 50 km/h.

Como fica a temperatura

Na metade leste gaúcha, área que abrange cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul e Lajeado, a temperatura permanece amena durante a sexta-feira, sem frio pela manhã. O cenário ocorre devido à circulação de ventos frescos que vêm do oceano.

Mas, por conta da ausência de chuva e de entradas de ar frio em áreas mais interioranas, os índices nos termômetros sobem mais em relação aos dias anteriores. Essa elevação é esperada especialmente no Oeste, nas Missões e no Noroeste, onde a sensação será de abafamento.

São Borja: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

mínima de 14ºC e máxima de 27ºC Santo Ângelo: mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

mínima de 12ºC e máxima de 25ºC Frederico Westphalen: mínima de 12ºC e máxima de 25ºC

mínima de 12ºC e máxima de 25ºC Lajeado: mínima de 13ºC e máxima de 24ºC

mínima de 13ºC e máxima de 24ºC Mostardas: mínima de 16ºC e máxima de 20ºC

Previsão para o final de semana

O tempo firme precede um final de semana com previsão de chuva. De acordo com a Climatempo, o sábado (30) começa com sol entre nuvens e com termômetros em elevação. Mas, já no final do dia, com a entrada de um fluxo de umidade no Estado, novas áreas de instabilidade começam a se formar.

Pancadas são esperadas no interior do Rio Grande do Sul no domingo (31). A chuva pode chegar no fim da manhã no Oeste, nas Missões, no Noroeste, na Região Central e na Campanha, não sendo descartada a ocorrência de precipitação forte. No restante do território gaúcho, a tendência é que o último dia de agosto termine nublado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (29)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Porto Alegre, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 24ºC.

Serra

Sol aparece ao longo do dia, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 23ºC.

Campanha

Predomínio de sol com períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Bagé, as marcas ficam entre 13ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 14ºC a 26ºC.

Região Sul

Região deve observar sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 15ºC e 20ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima é de 14ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Sol com diminuição de nuvens pela manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 23ºC.

Região Norte

Sexta-feira de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Passo Fundo, mínima de 13ºC e máxima de 22ºC.

Região Noroeste

Sol aparece o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Santa Rosa, mínima de 13ºC e máxima de 26ºC.