Ventania ultrapassa 102 km/h no RS: o que explica rajadas fortes pelo Estado

Os gaúchos acordaram com o vento batendo na janela na manhã desta segunda-feira (28). Desde a noite de domingo, todo o Rio Grande do Sul está sob alerta da Defesa Civil para a previsão de fortes rajadas e possibilidade de transtornos provocados pela ventania.

A atenção especial fica para o Litoral, a Região Sul, a Costa Doce, a Região Metropolitana e o Nordeste, onde as correntes podem chegar a 100 km/h.

Este cenário é motivado pela atuação de um ciclone extratropical que se formou próximo à costa do Estado. Além da ventania, o fenômeno também deve impulsionar ar mais frio para o território gaúcho, influenciando na queda da temperatura.

Maiores rajadas de vento registradas nas últimas 24 horas no RS

Canguçu - 102 km/h

Encruzilhada do Sul - 78km/h

Capão do Leão - 76 km/h

Vacaria - 76 km/h

Rio Grande - 65 km/h

Quaraí - 64 km/h

Erechim - 64 km/h

Camaquã - 63 km/h

Cambará do Sul - 62 km/h

São Vicente do Sul - 59 km/h

Soledade - 57 km/h

Lagoa Vermelha - 56 km/h

Bento Gonçalves - 56 km/h

Bagé - 55 km/h

Áreas em alerta para vendaval

De acordo com a Climatempo, as rajadas de vento podem superar os 90 km/h no Litoral Norte ao longo desta segunda-feira. Entre a região e o Litoral Médio, que abrange cidades como Balneário Pinhal e Mostardas, a Defesa Civil adiciona que pode ultrapassar os 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com dois alertas para vendaval em vigor — um vermelho e outro laranja com validade até as 15h e 18h, respectivamente. O órgão reforça o comunicado em torno dos potenciais riscos em razão da força e da velocidade do vento, especialmente em parte do litoral e das regiões próximas à costa do Estado:

Grande risco de danos em edificações

Corte de energia elétrica

Queda de árvores

Grandes transtornos no transporte rodoviário

Grande impacto em plantações

Instituto Nacional de Meteorologia está com alerta de grande perigo para o litoral gaúcho até as 15h. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A corrente ainda deve variar 80 e 100 km/h no Sul, na Costa Doce, na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Nordeste. As rajadas ainda ficam entre 50 e 70 km/h na Campanha, na Região dos Vales, na Região Central e na Serra.

Inmet alerta para perigo de vendaval nas regiões próximas à costa do Estado. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A partir de terça-feira (29), o ciclone começa a perder intensidade e se afasta cada vez mais para o oceano. Contudo, em áreas do nordeste e do litoral norte do Rio Grande do Sul, a corrente ainda pode atingir 70km/h. Nas demais porções da faixa litorânea, os ventos chegam até 50km/h.

Como se forma um ciclone extratropical

Ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica — região da atmosfera onde a pressão do ar é menor do que a dos locais próximos — que se formam fora dos trópicos, nas latitudes médias, onde está o sul do Brasil.

Eles podem se originar tanto no mar quanto sobre o o continente, a partir do encontro entre massas quentes e frias.

— O ponto principal, quando falamos em fenômenos meteorológicos, é de onde eles tiram a energia. A energia dos ciclones extratropicais vem do contraste de temperatura, entre a massa de ar quente e a massa de ar frio. Quando essas massas se encontram, podem formar os ciclones extratropicais — explica o meteorologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No dia a dia da população, eles aparecem na forma de nebulosidade, chuva forte e de ventos intensos.

No entanto, do ponto de vista meteorológico, os ciclones extratropicais são considerados elementos importantes para o equilíbrio da temperatura terrestre e para quebrar bloqueios atmosféricos, como os que provocam ondas de calor e estiagens, por exemplo.

— O ciclone extratropical vem para equilibrar a temperatura da Terra. Ele quebra certos padrões. É como um "remédio amargo". Por isso, é importante entendermos o nosso clima — pontua Freitas.