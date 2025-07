Sol, frio pela manhã e tarde com temperatura agradável: veja como fica o tempo no RS nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul terá mais um dia de tempo estável e de frio. Nesta quinta-feira (10), o predomínio será de sol entre nuvens em todas as regiões.

De acordo com a Climatempo, apenas áreas do sul do Estado podem ter chuviscos isolados. O fenômeno ocorre em função da circulação de ventos marítimos.

A tendência é que o dia amanheça novamente com formação de nevoeiro. Dessa vez, a chance é maior sobre toda parte Sul e nas regiões dos Vales e Metropolitana, além da Serra.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com alerta de perigo para geada em áreas da Serra e do Nordeste. Conforme o órgão, há risco leve de perda em plantações e de queda da temperatura.

Geada está prevista para a Serra, de acordo com o Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Devido à presença de ar frio, a temperatura permanece baixa nlo Rio Grande do Sul pela manhã, mas sem previsão de mínimas negativas. As menores mínimas são esperadas em São José dos Ausentes e em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, onde o termômetro pode marcar 4ºC.

Na sequência, vêm Dom Pedrito, no Sul, e Flores da Cunha, também na Serra, em que os índices podem atingir 5ºC e 6ºC, respectivamente.

A temperatura fica mais amena à tarde, com elevação dos termômetros. As maiores máximas são esperadas na Fronteira Oeste, em parte das Missões e do Noroeste. Em São Borja, a temperatura pode chegar a 23ºC. Em São Miguel das Missões, Santo Ângelo e Santa Rosa, o termômetro se aproxima dos 22ºC.

Como fica o tempo no Norte do RS

Na região norte do Estado, a quinta-feira se inicia com chance de formação de nevoeiro, que se dissipa ainda durante a manhã. O sol aparece e predomina com variação de nuvens.

Passo Fundo: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

mínima de 9ºC e máxima de 19ºC Erechim: mínima de 8ºC e máxima de 18ºC

mínima de 8ºC e máxima de 18ºC Carazinho: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

mínima de 9ºC e máxima de 19ºC Sarandi: mínima de 9ºC e máxima de 20ºC

Qual a tendência para sexta-feira (11)?

Na sexta-feira (11), segundo a Climatempo, ainda haverá condições para nevoeiro em boa parte do Estado – com exceção das Missões e do Norte.

No decorrer do dia, a atuação de um sistema de de alta pressão sobre o Estado mantém o tempo firme, sem previsão de chuva. Mas, aos poucos, os termômetros voltam a se elevar e a tarde fica mais amena. Até o final desta semana, o sol e o tempo seco vão predominar sobre o sul do Brasil.

Confira como fica o tempo na sua região na quinta-feira (10)

Região Metropolitana

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 20ºC.

Serra

Quinta-feira de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 7ºC e 18ºC.

Campanha

Previsão de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

A região deve ter um dia de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 20ºC.

Região Sul

Predomínio de sol com variações de nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde e permanecem à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 8ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Quinta-feira de sol com nebulosidade variável. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 9ºC e 19ºC.

Região Noroeste

Previsão é de quinta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Em Santa Rosa, mínima de 9ºC e máxima de 22ºC.

Litoral Sul

É esperado um dia de sol entre muitas nuvens. Noite com nebulosidade. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 10ºC e 15ºC.

*Produção: Carolina Dill