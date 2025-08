Frio, cerração e geada no RS: veja como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira

As marcas ficam entre 5ºC e 16ºC na Região Metropolitana. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Diante da temperatura baixa, o Rio Grande do Sul deve começar a quarta-feira (30) com formação de cerração sobre Metade Leste e chance de geada. Mas, com o passar das horas, o sol aparece e predomina por todo o Estado.

Segundo a Climatempo, ao longo do dia, a atuação de um sistema de alta pressão, em conjunto com a massa de ar polar sobre o Estado, deve manter as temperaturas baixas, sem previsão de chuva pelo território gaúcho.

Em São José dos Ausentes, em Bom Jesus e em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, a mínima atinge 1ºC. A máxima fica em torno dos 13ºC e 14ºC nessas localidades. O maior índice nos termômetros previsto para o Estado é de 19ºC em Horizontina, no Noroeste, e em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

Geada pode provocar prejuízos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de geada válidos das 3h às 8h desta quarta. O primeiro aponta risco elevado para a região serrana e o nordeste do Rio Grande do Sul, devido à possibilidade de prejuízos nas plantações e à previsão de temperaturas próximas dos 3 °C.

Geada pode provocar danos nas plantações, de acordo com o Inmet. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Já o segundo aviso abrange grande parte do território gaúcho, com destaque para áreas do Sul, Campanha, Centro, Noroeste e Norte do Estado, onde há risco leve de prejuízos à agricultura.

Maior parte do Rio Grande do Sul está sob alerta de perigo potencial para geada. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Tendência para quinta-feira

A atuação do sistema de alta pressão e da massa de ar polar deve continuar mantendo o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul no último dia de julho.

A Climatempo informa que, ainda durante o amanhecer de quinta-feira (31), haverá condições para geada isolada em boa parte do Estado. O sol aparece entre nebulosidade variável no decorrer do dia, mas a temperatura não sobe de forma significativa e a sensação de frio persiste.

Confira como fica o tempo na sua região na quarta-feira (30)

Região Metropolitana

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. A mínima será de 5ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Quarta-feira ensolarada, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 4ºC e 15ºC.

Campanha

Céu ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas ficam entre 5°C e 15°C.

Fronteira Oeste

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 19ºC.

Região Sul

Predomínio de tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Pelotas, os termômetros variam entre 5ºC e 15ºC.

Litoral Norte

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Previsão de dia ensolarado. Noite de tempo aberto. Em Santa Maria, mínima de 5ºC e máxima de 17ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 4ºC e 16ºC.

Região Noroeste

Quarta-feira ensolarada, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Rosa, mínima de 6ºC e máxima de 18ºC.

Litoral Sul

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 8ºC e 14ºC.

