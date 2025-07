RS terá mudança no tempo no fim de semana; veja a previsão para sua região

Sábado começa com tempo mais estável, mas a chuva predomina a partir da tarde. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O final de semana dos gaúchos será marcado pela mudança no tempo. Embora o sábado (26) comece com tempo seco, o avanço da frente fria que atua sobre o Rio Grande do Sul provocará chuva intensa e temporais em diversas regiões durante a tarde.

A expectativa é de pancadas mais fortes durante a madrugada e a manhã de domingo (27), com possibilidade de volumes significativos de precipitação. De acordo com a Climatempo, há potencial para fortes rajadas de vento, descargas elétricas e risco para queda de granizo isolado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de potencial perigo devido à previsão de chuva. O primeiro abrange a maior parte do território gaúcho e é válido das 12h de sábado até as 23h de domingo.

Alerta de chuva intensa abrange quase todo o Rio Grande do Sul. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O segundo indica um risco de volumes de água mais expressivos no norte, no nordeste, na região serrana e metropolitana do Rio Grande do Sul. O comunicado inicia às 22h de sábado e termina às 10h de segunda-feira (28).

Volumes mais expressivos de chuva são esperados próximos à divisa com Santa Catarina. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Como fica o tempo no sábado

No sábado, o dia inicia com o aumento de nebulosidade em todo o Estado e algumas aparições esporádicas do sol. À noite, as instabilidades avançam e condicionam a ocorrência de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

A maior quantidade é esperada na Fronteira Oeste, na Região Central, na Campanha, no Sul e no Litoral. Em paralelo, a temperatura continua reduzida.

Em Quaraí, na Fronteira Oeste, por exemplo, onde o maior volume de chuva é esperado para a data, os acumulados ficam em 30.52 milímetros.

Como fica o tempo no domingo

O avanço da frente fria sobre a costa e a formação de um ciclone extratropical próximo ao território gaúcho devem reforçar a instabilidade. Ainda durante a manhã, as nuvens de chuva se espalham sobre o Interior, com condições para pancadas fortes, seguidas por rajadas de vento, descargas elétricas e risco para granizo pontual.

A Climatempo aponta que a chuva e os ventos mais expressivos devem ocorrer na Região Metropolitana, na Costa Doce, no Litoral, no Noroeste e no Norte. A sensação mais amena com relação aos termômetros também se mantém.

Em Porto Alegre e em Gravataí, na Região Metropolitana, os volumes se aproximam de 64.99 e 58.52 milímetros, respectivamente.

Qual é a tendência para o início da semana

A chuva deve persistir até a madrugada de segunda-feira, com uma intensificação no período da manhã. A partir da tarde, o tempo começa a melhorar, com a tendência de temperatura mais baixa ao longo da semana.

Confira como fica o tempo na sua região no sábado (26)

Região Metropolitana

O dia começa com sol e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. A mínima será de 13ºC e a máxima, de 23ºC.

Serra

Sábado inicia com sol entre muitas nuvens, mas a chuva começa no período da tarde e segue até a noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 13ºC e 22ºC.

Campanha

A previsão é de sol entre muitas nuvens pela manhã, com chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as temperaturas variam entre 10°C e 16°C.

Fronteira Oeste

Tempo nublado com chuva durante o dia e à noite. À tarde ocorre temporal. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 16ºC a 20ºC.

Região Sul

Região deve observar um início de sábado com sol entre muitas nuvens, mas com chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 16ºC.

Litoral Norte

Sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Noite chuvosa. Em Tramandaí, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Manhã de sol entre muitas nuvens. Tempo chuvoso à tarde. À noite, a chuva fica intermitente. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 20ºC.

Região Norte

Sábado começa com sol e chuva à tarde. À noite, chove forte. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 14ºC e 21ºC.

Região Noroeste

Previsão sol entre muitas nuvens durante o dia. À tarde, tempo chuvoso. Noite com chuva intermitente. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 22ºC.

Litoral Sul

O dia começa com sol entre nuvens e chuva à tarde. Precipitação segue no período da noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 11ºC e 15ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo (27)

Região Metropolitana

Chuvoso durante o dia e à noite. A mínima será de 12ºC e a máxima, de 16ºC.

Serra

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 14ºC e 16ºC.

Campanha

Chuva durante o dia e à noite. Em Bagé, as marcas ficam entre 9°C e 12°C.

Fronteira Oeste

Tempo chuvoso, com temporal de manhã. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 13ºC a 17ºC.

Região Sul

Domingo chuvoso durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Em Tramandaí, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

Tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 16ºC.

Região Norte

Tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 15ºC e 16ºC.

Região Noroeste

Previsão de tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 18ºC.

Litoral Sul

Predomínio de tempo chuvoso durante o dia e à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 11ºC e 15ºC.

*Produção: Carolina Dill