O final de semana dos gaúchos será ensolarado e com friozinho em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar polar que atua sobre o Estado garante o tempo firme e a temperatura mais baixa, especialmente no período da manhã. Além disso, há a possibilidade de geada em diferentes regiões.

Como fica o tempo no sábado

O sábado (19) começa com condições para formação de geada nas primeiras horas na Campanha, no Sul, Oeste e Nordeste. Diante disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para o fenômeno e para a possibilidade de perda em plantações. O comunicado é válido das 4h às 8h da manhã.

Alerta do Inmet aponta para potencial de perigo para ocorrência de geada. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Conforme a Climatempo, há chance de formação de cerração em todas as regiões durante a madrugada e a manhã. Com o passar das horas, o sol aparece. O sábado deve ser de índices baixos, com as menores mínimas esperadas em cidades da Campanha, Fronteira Oeste e do Sul. Em Pelotas, por exemplo, as marcas ficam entre 6°C e 17°C.

Ao longo do dia, a temperatura não sobe de modo significativo. A máxima não passa dos 19ºC no Estado à tarde. Na Serra, o vento mais gelado também poderá ser observado, com possibilidade de chegar a 50 km/h.

Como fica o tempo no domingo

O amanhecer no domingo (20) terá condições para geada e cerração em boa parte do Estado. Segundo a Climatempo, o tempo firme com céu ensolarado prevalece, mas com variações de nebulosidade em algumas regiões. Ou seja, um final de semana sem chuva.

Em todo o Rio Grande do Sul, o ar frio mantém a temperatura mais baixa pela manhã e à tarde – e a sensação permanece mais amena. Novamente cidades da Campanha, do Sul e da Fronteira Oeste devem registrar os menores índices. Em Bagé, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 16ºC.

Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 16ºC. Em Carazinho, entre 7ºC e 18ºC. Em Capão da Canoa, a mínima prevista é de 9ºC e a máxima, de 16ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no sábado (19)

Região Metropolitana

Sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 19ºC.

Serra

Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, forma-se nevoeiro. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 16ºC.

Campanha

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Bagé, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 16ºC.

Fronteira Oeste

Sábado ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 7ºC a 19ºC.

Região Sul

Predomínio de tempo ensolarado. Nevoeiro pode ocorrer no amanhecer e à noite. Em Pelotas, as marcas variam entre 6ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Região deve observar tempo ensolarado, com previsão de nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 16ºC.

Região Central

A previsão é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Maria, mínima de 7ºC e máxima de 17ºC.

Região Norte

Sol entre nuvens ao longo do dia. À noite, forma-se nevoeiro. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 7ºC e 18ºC.

Região Noroeste

Predomínio de céu ensolarado, com possibilidade de nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Litoral Sul

A previsão é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Rio Grande, as marcas ficam entre 9ºC e 16ºC.

Confira como fica o tempo na sua região no domingo (20)

Região Metropolitana

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. À tarde, o céu fica com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 8ºC e a máxima, de 21ºC.

Serra

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 8ºC e 20ºC.

Campanha

Predomínio de sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Bagé, a mínima será de 7ºC e a máxima, de 18ºC.

Fronteira Oeste

Domingo de sol, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 21ºC.

Região Sul

Previsão de dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 17ºC.

Litoral Norte

Região deve observar um domingo de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima é de 8ºC e a máxima, de 18ºC.

Região Central

Sol é esperado o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, forma-se nevoeiro. Em Santa Maria, mínima de 8ºC e máxima de 19ºC.

Região Norte

Tempo ensolarado, com nevoeiro no início do dia e à noite. Em Carazinho, as temperaturas variam entre 7ºC e 21ºC.

Região Noroeste

Predomínio de céu ensolarado, com previsão de nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 9ºC e máxima de 21ºC.

Litoral Sul

A previsão é de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 11ºC e 14ºC.

*Produção: Carolina Dill

