RS tem quatro municípios com temperatura negativa e sensação térmica atinge -12,1ºC

Em Porto Alegre, termômetros registraram 2,1ºC em Belém Novo e 2,9ºC no Jardim Botânico na terça-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Quatro municípios do Rio Grande do Sul enfrentaram temperatura negativa nesta quinta-feira (3). Dom Pedrito, na Campanha, lidera pelo segundo dia seguido a lista das cidades mais frias do Estado, com termômetros marcando -1,3ºC, a mesma mínima de Jaguarão, no Sul.

Bagé, na Campanha, e Quaraí, na Fronteira Oeste, completam o ranking de marcas negativas, com -0,4ºC e -0,2ºC, respectivamente.

Soledade, no Norte, porém, é a cidade gaúcha com a menor sensação térmica registrada nesta quinta-feira, -12,1ºC, seguida por Lagoa Vermelha, também no Norte, com -10,8ºC e Cruz Alta, no Noroeste, com -10,7ºC.

Frio em Porto Alegre

Na Capital, o frio é menos intenso, com temperatura de 10,1ºC registrada na estação meteorológica do bairro Belém Novo. Na estação do Jardim Botânico, a medição foi de 9,5ºC.

Tendência para sexta-feira

A sexta-feira (4) deve ser de nevoeiro em parte da Região Central, dos vales, da Região Metropolitana e do Nordeste. O tempo continua firme ao longo do dia, com predomínio de sol entre algumas nuvens no céu.